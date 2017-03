D-Bomb: Zdjęcie z Donaldem Tuskiem podbija sieć

Spore emocje wywołało zdjęcie opublikowane na facebookowym profilu discopolowej grupy D-Bomb. Wokalista opublikował wykonaną w Brukseli fotografię z Donaldem Tuskiem z zakupami.

Bartosz Padyasek (D-Bomb) zrobił sobie zdjęcie z Donaldem Tuskiem /Fot. Damian Klamka /East News

D-Bomb to działająca od połowy lat 90. grupa wykonująca muzykę dance i disco polo. Na jej czele stoi wokalista Bartek Padyasek.

Na początku marca zespół wybrał się do Brukseli na koncerty dla Polonii. W stolicy Belgii na spacerze Padyasek z towarzyszącym mu Mariuszem Majewskim z Freaky Boys spotkali Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej i byłego premiera Polski.

"Kiedy spacerowaliśmy po ulicach Brukseli, dostrzegliśmy pana Donalda, szedł z zakupami i zgrzewką wody. Rozpoznał nas, widać słucha disco polo. To bardzo fajny człowiek, ciepły, inteligenty. Bardzo się cieszę, że mogłem go poznać. To fajny, normalny facet" - opowiada lider grupy D-Bomb.

"Oczywiście zdjęcie musiałem zrobić. W Polsce pana Donalda nie udało mi się spotkać, a w Brukseli owszem" - mówi w "Super Expressie".

Zdjęcie wywołało sporą dyskusję na profilu zespołu na Facebooku. Niektórzy fani uznali, że taka fotka to "wstyd". Inni stwierdzają, że "nie ma się czym chwalić".

