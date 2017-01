Czego Polacy słuchali w stacjach radiowych w 2016 roku?

ZPAV przygotował roczne zestawienie utworów, których najczęściej słuchaliśmy w stacjach radiowych przez ostatnie 12 miesięcy.

Utwór Duke'a Dumonta (po lewej) "Ocean Drive" to najczęściej grany utwór w polskich radiostacjach w zeszłym roku /Mark Davis / Getty Images

Na szczycie zestawienia Airplay 2016 znalazł się brytyjski DJ oraz producent muzyczny Duke Dumont i jego przebój "Ocean Drive". Drugie miejsce przypadło brytyjskiej grupie Coldplay i piosence "Hymn for the Weekend", która została nagrana wspólnie z Beyoncé. Podium zamyka Dua Lipa - brytyjska wokalistka o kosowsko-albańskich korzeniach z singlem "Be the One".

W pierwszej dziesiątce jedynym polskim wykonawcą jest Dawid Podsiadło. Na miejscu 7. uplasował się utwór "W dobrą stronę", który pochodzi z jego drugiej studyjnej płyty, wydanej jesienią 2015 roku. Łącznie do pierwszej pięćdziesiątki trafiło tylko 10 rodzimych artystów. Kolejne miejsca to: na 11. C-Bool - "Never Go Away", na 16. Sylwia Grzeszczak - "Tamta dziewczyna", na 29. Monika Lewczuk - "Ty i ja", na 32. Ania Dąbrowska - "W głowie", na 37. Grzegorz Hyży - "Pod wiatr", na 41. Margaret - "Cool Me Down", na 43. Ewa Farna - "Na ostrzu", na 44. Natalia Szroeder - "Lustra" oraz na 49. Agnieszka Chylińska - "Królowa łez".

Choć krajowi artyści w TOP 50 Airplay stanowią tylko 20%, to i tak jest to wynik lepszy niż przed rokiem, gdy do pierwszej pięćdziesiątki zakwalifikowało się jedynie 6 polskich wykonawców.

Zestawienie Airplay to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.

Poniżej pełna lista utworów:

1. Duke Dumont - "Ocean Drive"

2. Coldplay ft. Beyonce - "Hymn for the Weekend"

3. Dua Lipa - "Be the One"

4. Twenty One Pilots - "Stressed Out"

5. Mike Posner - "I Took a Pill in Ibiza" (SeeB Remix)"

6. Imany - "Don't Be So Shy" (Filatov & Karas Remix)"

7. Dawid Podsiadło - "W dobrą stronę"

8. Sia ft. Sean Paul - "Cheap Thrills"

9. Kungs vs Cookin' On 3 Burners - "This Girl"

10. LP - "Lost on You"

11. C-Bool - "Never Go Away"

12. Måns Zelmerlöw - "Fire in the Rain"

13. Robin Schulz & J.U.D.G.E. - "Show Me Love"

14. Frans - "If I Were Sorry"

15. Alan Walker - "Faded"

16. Sylwia Grzeszczak - "Tamta dziewczyna"

17. Justin Timberlake - "Can't Stop the Feeling! (Original Song From Dreamworks Animation's 'Trolls')"

18. Alvaro Soler - "Sofia"

19. Enrique Iglesias ft. Wisin - "Duele El Corazon"

20. Lukas Graham - "7 Years"

21. Jennifer López - "Ain't Your Mama"

22. Micar ft. Nico Santos - "Brothers in Arms"

23. Justin Bieber - "Love Yourself"

24. Sigala - "Sweet Lovin'"

25. Matt Simons - "Catch & Release (Deepend Remix)"

26. Selena Gomez - "Kill Em with Kindness"

27. Filatov & Karas - "Tell it to My Heart"

28. Dnce - "Cake by the Ocean"

29. Monika Lewczuk - "Ty i ja"

30. X Ambassadors - "Renegades"

31. Jonas Blue ft. Jp Cooper - "Perfect Strangers"

32. Ania Dąbrowska - "W głowie"

33. Shawn Mendes - "Treat You Better"

34. Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign - "Work From Home"

35. The King's Son ft. Shaggy - "I'm not Rich (Hitimpulse Remix)"

36. Willy William - "Ego (Radio Edit)"

37. Grzegorz Hyży - "Pod wiatr"

38. Sia ft. Kendrick Lamar - "The Greatest"

39. Major Lazer ft. Nyla & Fuse ODG - "Light It Up (remix)"

40. Alvaro Soler - "Agosto"

41. Margaret - "Cool Me Down"

42. Rihanna - "Love on the Brain"

43. Ewa Farna - "Na ostrzu"

44. Natalia Szroeder - "Lustra"

45. Charlie Puth - "One Call Away"

46. Dj Snake ft. Justin Bieber - "Let Me Love You"

47. Zaz - "Si jamais j'oublie"

48. Alle Farben ft. Younotus - "Please Tell Rosie"

49. Agnieszka Chylińska - "Królowa łez"

50. Galantis - "No Money".