Czego Camila Cabello nauczyła się o Taylor Swift podczas wspólnej trasy?

Camila Cabello jest pod wrażeniem tego, jak Taylor Swift radzi sobie z nawiązaniem relacji z wielkim tłumem.

Na początku maja Taylor Swift wyruszyła w stadionową trasę koncertową promującą jej najnowszy album "Reputation".

Amerykańską gwiazdę wspierają swoimi występami Charli XCX oraz Camila Cabello.

Ta druga, w jednym z wywiadów opowiedziała, jak duże wrażenie wywarła na niej umiejętność Swift do nawiązywania relacji z bardzo liczebną publicznością.

"Uwielbiam sposób, w jaki rozmawia z tłumem" - powiedziała Camila Cabello w rozmowie z dziennikarzem NME.

"Co wieczór daje koncert na stadionie dla 60 tysięcy ludzi, ale ma ten dar rozmawiania z całym tłumem, jakby siedziała z jedną osobą w pokoju" - dodała wokalistka.

Koncerty odbędą się w Manchesterze (8 czerwca), Dublinie (15 czerwca) oraz w Londynie (22 czerwca). Następnie Swift planuje wrócić do Ameryki Północnej, a trasę zakończy w Australii (październik) i Nowej Zelandii (listopad).

Camila Cabello promuje obecnie swoją debiutancką solową płytę. Album cieszy się sporym zainteresowaniem. Serca fanów podbił najpierw pierwszy singel - "Havana". Drugi - "Never Be The Same" - został pierwszym singlem, który w 2018 roku uzyskał status platyny.