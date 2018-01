Czego Barack Obama słuchał w 2017 roku?

Barack Obama podzielił się listą swoich ulubionych utworów minionego roku. Jakie piosenki gościły w odtwarzaczu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych?

Barack Obama to wielki fan muzyki /Pool /Getty Images

Barack Obama, jak co roku, przygotował listę ulubionych utworów ostatnich 12 miesięcy. Swoim zestawieniem były prezydent USA podzielił się na Facebooku.

"Podczas mojej prezydentury, zapoczątkowałem tradycję tworzenia moich list książek i utworów. Był to dobry sposób, aby pokazać, które utwory mnie poruszyły i wspomóc autorów i artystów z całego świata. W tym roku miałem więcej czasu, żeby nadrobić zaległości, stworzyłem więc listę książek i utworów, które podobały mi się najbardziej" - napisał Obama.

Wśród wyróżnionych przez polityka utworów znalazły się takie przeboje jak "Sign Of The Times" z debiutanckiej solowej płyty Harry’ego Stylesa (byłego członka One Direction) czy "Havana" Camili Cabello, która również po odejściu z zespołu Fifth Harmony postawiła na solową karierę.

Na liście znalazło się także miejsce dla "The System Only Dreams in Total Darkness" zespołu The National czy "HUMBLE." Kendricka Lamara.

Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Lista ulubionych utworów Baracka Obamy:

"Mi Gente", J Balvin & Willy William

"Havana", Camila Cabello (feat. Young Thug)

"Blessed", Daniel Caesar

"The Joke", Brandi Carlile

"First World Problems", Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

"Rise Up", Andra Day

"Wild Thoughts", DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

"Family Feud", Jay-Z (feat. Beyoncé)

"Humble", Kendrick Lamar

"La Dame et Ses Valises", Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

"Unforgettable", French Montana (feat. Swae Lee)

"The System Only Dreams in Total Darkness", The National

"Chanel", Frank Ocean

"Feel It Still", Portugal. The Man

"Butterfly Effect", Travis Scott

"Matter of Time", Sharon Jones & the Dap-Kings

"Little Bit", Mavis Staples

"Millionaire", Chris Stapleton

"Sign of the Times", Harry Styles

"Broken Clocks", SZA

"Ordinary Love (Extraordinary Mix) ", U2

Bonus: "Born in the U.S.A. ", Bruce Springsteen