CyHra: Debiut gotowy

”Letters To Myself” – tak brzmieć będzie tytuł debiutanckiej płyty nowej supergrupy CyHra.

CyHra przygotowuje się do wydania debiutanckiej płyty /Oficjalna strona zespołu

Album będzie mieć swą premierę 20 października nakładem fińskiej Spinefarm Records.

Reklama

Debiut grupy CyHra promuje już singel "Karma". Teledysk do tej kompozycji zobaczymy 8 września.

"Letters To Myself" zarejestrowano w szwedzkim studiu Top Floor w Goeteborgu.

Przypomnijmy, że w szeregach grupy znaleźli się dwaj byli członkowie szwedzkiego In Flames: basista Peter Iwers (także w Dark Tranquillity i Tiamat) i gitarzysta Jesper Strömblad; obaj znani są również z formacji Ceremonial Oath. Do składu dołączyli także Joacim "Jake E" Lundberg, do niedawna wokalista szwedzkiej grupy Amaranthe, oraz niemiecki perkusista Alex Landenburg, muzyk kojarzony m.in. z formacjami Lacu Turilli's Rhapsody, Mekong Delta i Annihilator.



Oto program albumu "Letters To Myself":

1. "Karma"

2. "Heartrage"

3. "Here To Save You"

4. "Muted Life"

5. "Closure"

6. "Letter To Myself"

7. "Dark Clarity"

8. "Holding Your Breath"

9. "Rescue Ride"

10. "Black Wings"

11. "Inside A Lullaby"

12. "Dead To Me"

13. "Letters To Myself".