Cuba Gooding nie żyje. Wokalista zmarł w wieku 72 lat

Piosenkarz, a prywatnie ojciec Cuby Goodinga Jr., Cuba Gooding Sr., został znaleziony martwy w swoim samochodzie w czwartek (20 kwietnia) w Woodlands Hills w Kalifornii.

Na razie nieznana jest przyczyna śmierci Goodinga, jednak podejrzewa się przedawkowanie narkotyków. Telewizja ABC poinformowała, że przy ciele muzyka odnaleziono butelki po alkoholu oraz akcesoria do przyjmowania narkotyków.



Urodzony w 1944 roku Cuba Gooding Sr. karierę zaczynał w grupie The Main Ingredient (wcześniej skład działał pod nazwą Poets), początkowo występował w chórkach, jednak po śmierci lidera i głównego wokalisty zespołu, Donalda McPhersona (zmarł na białaczkę 4 lipca 1971 roku), przejął jego rolę w formacji.

W latach 70. grupa Goodinga wylansowała takie utwory jak: "Just Don't Want to Be Lonely", "Happines is Just Around the Bend" i "Rolling Down a Mountside". Ich największym przebojem był natomiast singel "Everybody Plays the Fool", który w 1972 roku dotarł do trzeciego miejsca listy Billboard.

Po sukcesie The Main Ingredient muzyk podpisał kontrakt z Motown Records w 1977 roku i rozpoczął również działalność solową. Jego debiutancki album "The 1st Album" ukazał się w 1978 roku, a promował go utwór "Mind Pleaser".

W 1979 roku Cuba Gooding Sr. ponownie połączył siły z The Main Ingredient, z którymi współpracował w latach 80., to jednak nie przeszkodziło mu wciąż działać solowo. W 1983 roku stworzył własną wersję utworu "Happiness Is Just Around the Bend".

Ostatnim popularnym numerem wokalisty był wydany w 2012 roku singel "The Christmas".



Prywatnie Cuba Gooding Sr. był ojcem czwórki dzieci: aktora Cuby Goodinga Jr., Omara Goodinga, April Gooding i muzyka Tomy'ego Goodinga.



