Craig Gill z Inspiral Carpets popełnił samobójstwo

Perkusista Inspiral Carpets, Craig Gill, odebrał sobie życie. Przyczynę zgonu ujawniła jego żona, Rose Marie Gill. Powodem, dla którego muzyk targnął się na życie były uciążliwe szumy uszne.

Przypomnijmy, że Craig Gill zmarł 22 listopada w wieku 44 lat.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz przyjaciel Craig Gill, nie żyje. Jesteśmy przygnębieni tą wiadomością. Craig był dla nas jak brat" - czytamy w oświadczeniu zespołu. W komunikatach od rodziny i zespołu nie podano przyczyny zgonu.



Rąbka tajemnicy uchyliła jego żona, Rose Marie Gill. W specjalnym oświadczeniu dla mediów, które wystosowała wraz z kolegami z zespołu Craiga, napisała, że jej mąż popełnił samobójstwo. Perkusista targnął się na swoje życie, gdyż nie widział już widział szans na wyleczenie uporczywych szumów usznych, na które cierpiał od ponad 20 lat.

Rose Marie przyznała również, że jej mąż z powodu schorzenia cierpiał na brak snu, a także stany lękowe. "Czuł, że nie ma już dla niego ratunku" - stwierdziła żona Craiga Gilla.

"Tego dnia w listopadzie Craig podjął najbardziej tragiczną i najsmutniejszą decyzję. Przez ponad 20 lat Craig cierpiał na osłabiające szumy uszne, spowodowane tym, że nie chronił swojego słuchu w trakcie kariery - gdy był muzykiem i DJ-em. Stan jego zdrowia wpływał na codzienne samopoczucie. Cierpiał w milczeniu na problemy ze snem i depresję" - tłumaczyła żona.

W związku z tajemniczą śmiercią Craiga Gilla policja wszczęła dochodzenia. Rose Marie ujawniła w trakcie śledztwa, że nie wiedziała o zamiarach swojego męża. "Nie miałam pojęcia, przez co przechodzi" - zdradziła.

Kobieta zdecydowała się na publiczne wyznanie ze względu na inne osoby, które mogą cierpieć na szumy uszne. W ten sposób chce sprawić, że będzie się więcej mówić na temat tego schorzenia, które może doprowadzić do tragedii.



"Jeżeli jesteś osobą taką jak Gill, namawiamy cię do ujawnienia się przed tymi, których kochasz i z którymi możesz podzielić się swoim bólem" - czytamy.

Craig Gill urodził się w grudniu 1971 roku w Oldham. Do składu Inspiral Carpets dołączył w 1986 roku, mając zaledwie 14 lat. W składzie pozostawał aż do zawieszenia formacji, do którego doszło w 1995 roku.

Gill został również zaproszony do reaktywacji grupy, która nastąpiła w 2003 roku. Wraz z kolegami z zespołu nagrał pięć albumów studyjnych. Ostatni z nich "Inspiral Carpets" ukazał się w 2014 roku.



Muzyk zarządzał również firmą Manchester Music Tours, która zajmowała się organizowaniem wycieczek dla turystów, z uwzględnieniem muzycznych atrakcji w mieście.



