​Cover awArts: Najlepsze polskie okładki płytowe 2016

Poznaliśmy wyniki czwartej edycji konkursu Cover awArts nagradzającego najlepsze polskie okładki płytowe 2016 roku. Zwycięskie prace można oglądać w katowickim Rondzie Sztuki do 5 lutego.

Wernisaż wystawy najlepszych polskich okładek Cover awArts 2016 /Zosia Paśnik /materiały promocyjne

Cover awArts to unikatowa inicjatywa dwóch serwisów o projektowaniu dla muzyki: Decybeli Dizajnu oraz Okładki.net, które od lat zajmują się promowaniem polskich artystów, dizajnerów i twórców, których sztuka zdobi okładki albumów.

Czwarta edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W 2016 roku wyselekcjonowano 60 okładek z ponad 210 nadesłanych. Wśród nominowanych znalazły się okładki płyt Taco Hemingwaya, Brodki, Rebeki czy Piotra Zioły. W głosowaniu oddano 58 589 głosów.

Organizatorzy akcji podkreślają, że z roku na roku rośnie też poziom zgłaszanych okładek płyt.

"Z każdym rokiem z coraz większym bólem serca dokonujemy selekcji prac do konkursu, bo okładek reprezentujących dojrzały dizajn stale przybywa. Z tym większą dumą pragniemy od tego roku zacząć wychodzić z tą sztuką do ludzi" - piszą twórcy konkursu.

Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszy wystawa pokazująca 32 nagrodzone okładki. Zwycięskie prace można oglądać w galerii Rondo Sztuki w Katowicach, do 5 lutego.

Wernisaż wystawy najlepszych polskich okładek płytowych Cover awArts 2016 w katowickiej galerii Rondo Sztuki

W tym roku oprócz plebiscytu publiczności zostały przyznane również nagrody projektantów oraz dziennikarzy muzycznych. Wśród tych ostatnich w jury znalazły się m.in. reprezentantki redakcji serwisu Muzyka Interia: Justyna Grochal i Anna Nicz.

Według projektantów graficznych najlepsze okładki zdobiły płyty Brodki "Clashes" oraz How Dare You Alexis "What Went Wrong".

Dziennikarze muzyczni docenili natomiast okładkę płyty "LAM" grupy LAM, a publiczność okładkę albumu "Marmur" Taco Hemingwaya.

Szczegółowe wyniki znajdziecie pod tym adresem.

Zdjęcie Okładka albumu "Clashes" Brodki /

Najlepsze polskie okładki płytowe Cover awArts 2016:

10. Kroki - "Stairs"

9. Zalewski - "Złoto"

8. Sonar - "Pętle"

7. RAU - "Konkretna Rozrywka"

6. Quebonafide & Quequality - "Hip-hop 2.0"

5. Łona i Webber - "Nawiasem Mówiąc"

4. O.S.T.R. - "Życie po śmierci"

3. PRO8L3M - "PRO8L3M"

2. Taco Hemingway - "Wosk"

1. Taco Hemingway - "Marmur".