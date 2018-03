Courtney Love: Pół miliona dla urzędu skarbowego

Wokalistka i wdowa po tragicznie zmarłym Kurcie Cobainie, musi oddać fiskusowi 569 tys. dolarów zaległego podatku.

Courtney Love znów ma problemy ze skarbówką /Thomas Niedermueller /Getty Images

Według dokumentów sądowych, do których dotarł serwis TheBlast.com, Courtney Love jest dłużna urzędowi skarbowemu 569 tysięcy dolarów. Kwota ta obejmuje niezapłacone długi podatkowe od 2016 roku.

Warto dodać, że 53-letnia wokalistka zaledwie w grudniu 2017 roku uregulowała poprzednie zobowiązania wobec fiskusa. Spłaciła wtedy długi w wysokości odpowiednio 320 tysięcy dolarów (za 2012 rok) i 266 tysięcy dolarów (za lata 2009 i 2011).

Przypomnijmy, że majątek Courtney Love szacuje się na ponad 150 milionów dolarów. W 2006 roku wokalistka sprzedała 25 procent jej praw do muzyki Nirvany.

Kilka lat później liderka grupy Hole zdradziła, że roztrwoniła aż 27 milionów dolarów, które zyskała dzięki posiadaniu praw do muzyki grupy.



"Wiem, że to pieniądze, których większość ludzi w życiu nie zobaczy, ale jestem już dużą dziewczynką, jest rock'n'roll i to są pieniądze Nirvany, więc musiałam je wydać. Teraz sama zarabiam tyle, by być finansowo niezależna, skupiam się na tym, co robię obecnie" - mówiła "Sunday Times".

Dodajmy, że znaczną część praw do muzyk Cobaina i Nirvany otrzymała także Frances Bean Cobain. Aktorka i modelka dzięki temu zarabia 100 tys. dolarów miesięcznie, a jej majątek wynosi ponad 11 milionów dolarów.