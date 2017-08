Corruption przed premierą "Spleen”

Warszawski Corruption odlicza już dni do premiery nowego albumu.

Corruption wkrótce zaprezentują nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Spleen", ósma płyta stonermetalowców z Corruption, powstała w białostockim Dobra 12 Studio. Nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwali Piotr Polak i Michał Kuźmicki.

Projektem okładki zajął się grafik, ilustrator i rysownik komiksów Maciej Mazur.

Premiera cyfrowa singla na ponad stu platformach cyfrowych przewidziana jest na 6 września, album "Spleen" ukaże się zaś 5 października.

Nowy materiał Corruption dostępny będzie w formacie cyfrowym, na CD oraz płycie winylowej.



Zaraz po premierze albumu zespół rusza w trasę "Autumn Spleen". Część koncertów zagra

w towarzystwie przyjaciół z Proletaryat.

Oto rozpiska trasy "Autumn Spleen":

13.10. - Lublin (Graffiti)

14.10. - Stalowa Wola (Labirynt)

20.10. - Bydgoszcz (Estrada Stage Bar)

21.10. - Warszawa (Potok)

26.10. - Kielce (Starman)

27.10. - Sandomierz (Lapidarium)

28.10. - Chorzów (Red&Black)

02.11. - Poznań (U Bazyla)

03.11. - Słubice (Prowincja)

04.11. - Szczecin (K-4; Szczeciński Loft Kultury)

10.11. - Rzeszów (Vinyl)

11.11. - Kraków (Apoteka Pub)

17.11. - Płock (Rock 69)

18.11. - Mińsk Mazowiecki (Sanatorium).

Na płycie "Spleen" usłyszymy siedem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Hatred"

2. "Righting My Wrongs"

3. "Shades Of Death"

4. "I Piss On Your Grave 3"

5. "Dead Shell Of A Human Existence"

6. "Burn From Within"

7. "Asterism Ursa Major".