Corroded: Nowa płyta "Defcon Zero"

Rockowo-metalowa formacja Corroded ze Szwecji szykuje się do premiery nowego albumu.

Corroded przygotwali drugą płytę /Oficjalna strona zespołu

“Defcon Zero", czwarta i pierwsza od pięciu lat płyta szwedzkiego kwartetu, ujrzy światło dzienne 14 kwietnia nakładem sztokholmskiej Despotz Records.

Reklama

"'Defcon Zero' to naturalny ciąg dalszy 'State Of Disgrace' (poprzednia płyta zespołu z 2012 r.), nowy album jest jednak trochę cięższy i bardziej melodyjny" - powiedział Jens Westin, grający na gitarze wokalista Corroded.

Nowy longplay Corroded promuje już teledysk "Fall Of A Nation". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo CORRODED - Fall of a Nation (Official Music Video)

Oto program albumu "Defcon Zero":

1. "Carry Me My Bones"

2. "Gun And A Bullet"

3. "Retract And Disconnect"

4. "Fall Of A Nation"

5. "Vessels Of Hate"

6. "Day Of Judgement"

7. "A Note To Me"

8. "Burn It To The Ground"

9. "Drf"

10. "Fee Fine"

11. "Rust And Nail".