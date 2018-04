Conchita Wurst ujawnia: Mam HIV

Dramatyczny wyznanie zwyciężczyni Eurowizji 2014 Conchity Wurst.

Conchita Wurst ujawniła, że ma HIV /Ibrahim Ot - Pool /Getty Images

"Zmieniło się w takim stopniu, w jakim nie byłam w stanie wyobrazić sobie wcześniej. Tak naprawdę spełniły się moje marzenia. Pracowałam i nadal pracuję na to bardzo ciężko, ale rzeczywiście była to niezwykle ważna chwila" - tak w rozmowie z PAP Life Conchita Wurst mówiła o życiu po wygranej w Konkursie Piosenki Eurowizji 2014 z piosenką "Rise Like a Phoenix".



Thomas Neuwirth wizerunek Conchity przybrał w 2011 roku. Jak sam stwierdził w jednym z wywiadów, nie chce być kobietą, a w domu jest "bardzo leniwym facetem zachowującym się jak królowa". Austriak studiował kierunek modowy w Graz School Of Fashion. Swoje alter ego kobiety z brodą Thomas wykreował z powodu wcześniejszej dyskryminacji jego orientacji seksualnej.

Teraz Conchita na swoim Instagramie ujawniła, że od wielu lat ma HIV.

"W rzeczywistości nie ma to znaczenia dla opinii publicznej, ale były chłopak grozi ujawnieniem tej informacji prywatnej, a w przyszłości nie dam nikomu prawa do zastraszenia mnie i wpłynięcia na moje życie w ten sposób" - czytamy w emocjonalnym wpisie.

Dodała, że od lat jest leczona i że wyniki pokazują, że nie może przekazać wirusa dalej.

"Nie chciałem opublikować tego z kilku powodów, chcę tylko wspomnieć o dwóch z nich: najważniejsza była moja rodzina, która od pierwszego dnia znała mnie i wspierała bezwarunkowo. (...) Po drugie, jest to informacja, która moim zdaniem dotyczy głównie osób, z którymi możliwy jest kontakt seksualny" - podkreśla.

Conchita przy okazji podziękowała fanom za okazane jej wsparcie: "Mam się dobrze i jestem silniejszy, bardziej zmotywowany i wyzwolony niż kiedykolwiek".



