Cochise: Zobacz teledysk "Crystal"

W piątek 2 marca na półki sklepowe trafił album "Swans And Lions", piąta płyta rockowej grupy Cochise, której wokalistą jest Paweł Małaszyński. Wydawnictwo w dniach 2-15 marca dostępne będzie wyłącznie w sieci salonów Empik.

Cochise wydał nowa płytę /fot. Bartek Jarosz /materiały promocyjne

"Piąta studyjna płyta Cochise to rasowy rock'n'roll - przesterowane gitary i drapieżne riffy. Zgodnie z dotychczasową stylistyką grupy, najnowszy album wypełniony jest mocnymi utworami, jak i balladami" - czytamy w zapowiedzi "Swans And Lions".

Tytułowy Łabędź to odzwierciedlenie ludzkich sprzeczności oraz ich transformacji, a Lew to władza i niezależność.

"Kawałki utrzymane w różnym klimacie - są szybkie, wolne, nerwowo-rockowe. Jedną z największych różnic, porównując ją do poprzednich płyt, będzie to, że nagrywamy ją z nowym perkusistą... Ma on bardzo duży wpływ na to jak te utwory brzmią i jak są zaaranżowane" - mówi gitarzysta Wojtek Napora.

Do zmiany za perkusją doszło na początku 2017 roku. Po ośmiu latach z zespołem rozstał się Czarek Mielko (Bright Ophidia), którego miejsce zajął Adam "Argon" Galewski.

Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk "Crystal". Wcześniej grupa zaprezentowała utwory "Swans" i "Pain of God".