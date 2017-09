​Coals zapowiada trasę koncertową po Polsce. Posłuchaj nowych utworów

Po długim okresie prezentowania swoich umiejętności na licznych festiwalach w kraju i za granicą duet Coals zapowiada wydanie debiutanckiej płyty "Tamagotchi".

Duet Coals debiutuje /Maciej Gapiński /materiały prasowe

Album "Tamagotchi" ujrzy światło dzienne 13 października, równolegle w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Premierze wydawnictwa towarzyszyć będzie trasa koncertowa.

Po tournée, które obejmie naszych zachodnich sąsiadów, Austrię, Czechy i Słowację, w listopadzie i w grudniu Coals zagrają w dziewięciu miastach w Polsce.

Zwiastunem debiutanckiej płyty duetu są dwa nowe utwory - VHS Nightmare" oraz "Hauntology". Posłuchaj tutaj.

"Oba numery pokazują nowe oblicze zespołu, ukształtowane przez liczne koncerty i szereg najświeższych inspiracji. ‘Hauntology’ to w zamyśle bardzo chaotyczna muzyczna mozaika, która ma przywodzić na myśl nostalgiczne obrazki ze starej, zniszczonej kliszy. W utworze ‘VHS Nightmare’ gościnnie pojawia się dobrze znany trójmiejski producent - Hatti Vatti. Kompozycja roboczo nosiła nazwę ‘twinpeaks rap’, co wydaje się dość szczegółowo opisywać jej charakterystykę" - brzmi opis piosenek.

"’Tamagotchi’ to album bardzo współczesny, choć na wskroś przesiąknięty nostalgią. Inspiracje folkiem i klipami z MTV, łączą się tu z najbardziej aktualnymi odmianami hip-hopu. Na cykających hi-hatami, zbasowanych instrumentalach Łukasza Rozmysłowskiego, Katarzyna Kowalczyk płynnie przechodzi od elfich wokaliz do nieśmiałych rapsów. Efektem jest emocjonalnie zdystansowana, introwertyczna muzyka dla wszystkich, dla których najlepsza impreza oznacza wieczór w domu z Youtubem, a najlepszy rave to ten w ich głowie. Koncerty na trasie będą jedyną okazją do usłyszenia zespołu w tym roku na żywo w Polsce" - czytamy w informacji prasowej.

Clip Coals S.I.T.C.

Tamagotchi Tour:

10.11 - Łódź / Pop'n'Art

11.11 - Sopot / Sfinks700

17.11 - Lublin / Dom Kultury

18.11 - Katowice / Fabryka Porcelany

19.11 - Kraków / Zet Pe Te (+ Lor)

30.11 - Toruń / NRD

1.12 - Poznań / Scena Na Piętrze

2.12 - TBA

3.12. - Warszawa / Niebo (Distorted Club)