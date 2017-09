Coals w podróży do lat 90. (nowy teledysk "VHS Nightmare")

​Duet Coals zaprezentował klip do utworu "VHS Nightmare", najnowszego singla zapowiadającego ich debiutancki solowy album.

Album "Tamagotchi" ukaże się w piątek 13 października. Czternaście utworów zawartych na płycie to efekt kilkunastomiesięcznej ewolucji zespołu, który w tym czasie zagrał dziesiątki koncertów w całej Europie (m.in. festiwale Open'er, Iceland Airwaves czy Positivus).

Za reżyserię i montaż klipu do "VHS Nightmare" odpowiadają sami artyści.

Efektem jest autorska, ironiczna podróż do lat dziewięćdziesiątych, pełna wizualnych odniesień do inspiracji serialem Twin Peaks, jak i do współczesnej kultury wizualnej.

Zabawa formą świetnie koresponduje z aktualną twórczością duetu, gdzie nostalgia za tym co minione, miesza się z tym, co najciekawsze aktualnie w muzyce elektronicznej, a nawet hip hopie.

