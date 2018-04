Coachella 2018: Gwiazdy też bawiły się na festiwalu

Coachella co roku przyciąga tłumy miłośników muzyki. Wśród nich nie brakuje gwiazd, które również korzystają z uroków festiwalu. Kto bawił się w ten weekend w Kalifornii?

Rita Ora bawi się na Coachelli /Jesse Grant /Getty Images

Festiwal Coachella to jeden z największych i najlepiej wyprzedających się festiwali na świecie. Swój początek miał w 1999 roku. Przez ten czas gwiazdami festiwalu byli m.in. Guns N' Roses, Prince, Eminem, Madonna, Kanye West, Daft Punk czy Rage Against The Machine.

W tym roku główną gwiazdą festiwalu była Beyonce, ale wystąpili również m.in. Eminem, Haim, The Weeknd, Kali Uchis, St. Vincent, Cardi B i SZA.



Tegoroczna edycja imprezy ponownie przyciągnęła tłumy festiwalowiczów. Wśród nich dostrzec można było wiele znanych osób. Na Coachelli bawiły się nie tylko gwiazdy, które znalazły się w programie wydarzenia, ale też i inni celebryci.

Zobaczcie, kto pochwalił się tym w mediach społecznościowych!



Kto jeszcze pojawił się na Coachelli?