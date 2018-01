Coachella 2018: Gwiazdami Beyonce i Eminem

W dwa weekendy kwietnia odbędzie się festiwal Coachella - głównymi gwiazdami będą zapowiadana już wcześniej Beyonce, a także Eminem i The Weeknd.

Beyonce będzie jedną z gwiazd Coachelli 2018 /fot. Frederick M. Brown /Getty Images

Tegoroczna edycja festiwalu Coachella odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia oraz 20-22 kwietnia w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii.

Już w połowie 2017 r. organizatorzy potwierdzili, że gwiazdą przyszłej edycji festiwalu będzie Beyonce. Przypomnijmy, że amerykańska wokalistka miała wystąpić na Coachelli 2017, ale odwołała swój koncert z powodu ciąży - była wówczas w bliźniaczej ciąży. Do takiej decyzji nakłonili ją lekarze, którzy uznali, że wokalistka powinna się bardziej oszczędzać.

Beyonce zastąpiła wówczas w programie Lady Gaga.

W 2017 roku na festiwalu Coachella zagrali m.in. Kendrick Lamar, Radiohead, Bon Iver, Lorde, Justice, New Order i Future Islands.

Z powodu ciąży Beyonce przerwała promocję swojej nowej płyty "Lemonade", która ukazała się (bez wcześniejszych zapowiedzi) w kwietniu 2016 roku. Na szósty album w dyskografii Amerykanki złożyło się 12 nowych nagrań studyjnych (na CD) i ponad godzinny film (DVD). Wszystko to łączy się w audio-wizualną całość, a koncepcja płyty odnosi się do wewnętrznej podróży kobiety celem samopoznania i samouzdrowienia. Gościnnie gwiazdę wsparli m.in. Jack White, The Weeknd, Kendrick Lamar i James Blake.



Głównymi gwiazdami Coachelli 2018 będą również raper Eminem, który pod koniec 2017 r. wydał płytę "Revival", oraz wokalista The Weeknd.

Na festiwalu wystąpią również m.in. SZA, Haim, Tyler, the Creator, Portugal. The Man, Kygo, A Perfect Circle, Black Coffee, Bleachers, Migos, Miguel, Cardi B, Chic, St. Vincent, David Byrne, Fleet Foxes, French Montana, Post Malone i Jean-Michel Jarre.