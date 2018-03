Co słychać u Jeden Osiem L? Zobacz teledysk "Zanim wszystko stracę"

Nieco zapomniany duet Jeden Osiem L prezentuje teledysk "Zanim wszystko stracę".

Jeden Osiem L na okładce singla "Zanim wszystko stracę" /materiały prasowe

Jeden Osiem L to pochodzący z Płocka duet, przez niektórych uznawany za gwiazdę hiphopolo, obok takich wykonawców, jak Mezo, Verba, Ascetoholix czy Doniu. Hiphopolo (nawiązujący nazwą do disco polo) to negatywny termin używany przez krytykujących dziennikarzy i innych raperów, jak Peja czy Tede.

Grupa dała się poznać z wielkiego przeboju "Jak zapomnieć" (2003 r.).

Największą popularnością cieszył się ich debiutancki album "Wideoteka", który uzyskał status Złotej Płyty (ponad 57 tys. sprzedanych egzemplarzy). Formacja zgarnęła m.in. dwie statuetki Eska Music Awards i Mikrofon Popcornu. W 2005 roku na Sopot TOPtrendy Festival grupa zajęła drugie miejsce w koncercie TOP, przegrywając tylko z Krzysztofem Krawczykiem.

Wydana pod koniec września 2014 r. płyta "deKada" to czwarty album Jeden Osiem L, przygotowany z okazji 10-lecia działalności.

Album zawierał największe hity 18L, takie jak m.in. "Jak zapomnieć" i "Pytam kiedy" oraz trzy w pełni premierowe nagrania. Niektóre utwory zostały lekko przearanżowane i zmasterowane na nowo.

"To zbiór muzycznych podróży poprzez hip hop, funk, pop i electro. To wybuchowa mieszanka stylów i gatunków pokazująca wszechstronność i zamiłowanie do eksperymentowania z muzyką, pokazująca, jak zespół ewoluował i dojrzewał na przestrzeni ostatnich 10 lat" - zapowiadano wówczas.

Teraz duet prezentuje nowy singel "Zanim wszystko stracę" zapowiadający nowe wydawnictwo, którego premiera planowana jest na początek 2019 roku.

"Utwór utrzymany jest w charakterystycznym dla zespołu klimacie i tematyce opisującej codzienność widzianą z rożnych perspektyw" - czytamy.

Obecnie Jeden Osiem L to Łukasz Wółkiewicz (wokalista i auto tekstów) oraz Krzysztof "Tfk" Bączek znany także jako Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu).

