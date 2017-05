Co nowego w sprawie "Blurred Lines"?

Robin Thicke i Pharrell Williams apelują, aby groove oraz ogólne wrażenie utworu nie było brane pod uwagę przy ponownym badaniu tego, czy "Blurred Lines" jest plagiatem "Got To Give It Up".

Pharrell i Robin Thicke w klipie do "Blurred Lines" /

W marcu 2015 roku sąd zdecydował, że Pharrell Williams i Robin Thicke dokonali plagiatu utworu "Got To Give It Up" Marvina Gaye'a z 1977 roku. Według pierwszego wyroku mieli zapłacić 7,3 miliona dolarów rodzinie muzyka (później obniżono kwotę do 5,3 miliona dolarów).



Sąd uznał również, że połowa wpływów z "Blurred Lines" ma zostać przekazana rodzinie zmarłego artysty. Thicke poprosił o nowy proces, natomiast rodzina Gaye'a chciała, aby sprzedaż i wykonywanie piosenki zostały tymczasowo wstrzymane. Oba wnioski zostały odrzucone.



Reklama

Po pierwszej decyzji dwójka twórców zapowiedziała, że nie zostawi tak tej sprawy i już wtedy zapowiedziano apelację, którą wniesiono pod koniec 2015 roku.



Sprawa od początku budziła spore kontrowersje. Powołany przez sąd muzykolog stwierdził, że dwa utwory łączy aż osiem elementów. Podobne miały być m.in. linie basu, brzmienie klawiszów i instrumentów perkusyjnych, hook, a nawet skala wokalu. Jednym słowem muzykolog uznał, że brzmienie obu utworów jest bardzo podobne.



Pod koniec kwietnia do sądu w Los Angeles wpłynęły nowe dokumenty, w których Thicke i Pharrell argumentują, że groove i feeling utworu nie mogą być brane pod uwagę w sprawach dotyczących plagiatu. Muzycy zaznaczyli również, że inspirowanie się nie jest bezmyślnym kopiowaniem.

Prawnicy rodziny Gaye'a utrzymują, że Thicke i Pharrell nie powinni składać apelacji w tej sprawie.

"Blurred Lines" to jeden z najpopularniejszych utworów 2013 roku. Teledysk do klipu obejrzano ponad 490 milionów razy. Sławę dzięki niemu zdobyła również Emily Ratajkowski.