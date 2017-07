​Co nie robi wrażenia na siostrach Haim?

Siostry Haim zaprezentowały swoją wersję przeboju Shanii Twain "That Don't Impress Me Much".

Siostry Haim zrobią wrażenie na Shanii Twain? /Tibrina Hobson /Getty Images

Siostrzany zespół Haim, który promuje obecnie swoją drugą płytę "Something To Tell You", wystąpiły w programie radiowym "Like A Version", w którym goście prezentują covery znanych utworów.

Amerykanki zdecydowały się wziąć na warsztat jeden z największych przebojów swojej idolki, Shanii Twain, czyli piosenkę "That Don't Impress Me Much".

Utwór ten pochodzi z przełomowej dla Twain płyty "Come On Over" z 1997 roku, która rozeszła się w ponad 40 mln egzemplarzach i wciąż jest najlepiej sprzedającym się albumem kanadyjskiej artystki. Na tym wydawnictwie znalazła się popularna piosenka "Man, I Feel Like A Woman".

Przypomnijmy, że drugie wydawnictwo Haim premierę miało 7 lipca. Płytę promowały single "Want You Back" oraz "Right Now", do których powstały teledyski oraz utwór "Little of Your Love".

Zobacz, jak Haim coveruje "That Don't Impress Me Much":



Wideo HAIM cover Shania Twain 'That Don't Impress Me Much' for Like A Version