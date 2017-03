Co kręci Bruno Marsa? (nowy teledysk "That's What I Like")

Bruno Mars zaprezentował teledysk do singla "That's What I Like" promującego jego trzecią płytę "24K Magic".

Bruno Mars prezentuje swoje taneczne zdolności w nowym klipie /Christopher Polk / Getty Images

Bruno Mars nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Premiera teledysku do kolejnego oficjalnego singla ("That's What I Like") promującego jego trzeci album, odbyła się nocą (2/3 marca) na Twitterze artysty.

Reklama

Klip po 10 godzinach od premiery zdobył prawie 2 miliony odsłon.

Wcześniej utwór "That's What I Like" w wykonaniu Marsa mogliśmy usłyszeć na żywo podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy oraz w trakcie Brit Awards 2017.

Album "24K Magic" do sprzedaży trafił 18 listopada. Materiał wcześniej promował singel o tym samym tytule ("twenty-four karat magic"), który napisany i wyprodukowany został przez Shampoo Press & Curl z pomocą The Stereotypes.

Płyta w pierwszy tydzień po premierze sprzedała się w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Dało to Bruno Marsowi drugie miejsce na liście Billboard 200, a pierwsze w zestawieniach Top Digital Albums oraz R&B/Hip-Hop Albums.

Przypomnijmy, że Bruno Mars 27 maja wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Zobacz teledysk "That's What I like":