Co Demi Lovato ujawni w dokumencie "Demi Lovato: Simply Complicated"?

17 października do sieci trafi dokument pokazujący życie prywatne Demi Lovato.

Przypomnijmy, że pierwsze informacje o dokumencie dotyczącym życia prywatnego i kariery Demi Lovato pojawiły się już w maju tego roku. Wtedy mówiono o kilkuodcinkowym serialu, który miał nosić nazwę "I Am: Demi Lovato".

"To będą chronologiczne podróże, w które wyruszam emocjonalnie i duchowo. Zobaczycie, jak to jest dorastać, będąc mną oraz jak żyje się w mojej skórze" - zapowiadała wokalistka.

Wstępną premierę w tamtym czasie zapowiedziano na 2017 rok. Teraz poznaliśmy dokładną datę publikacji dokumentu. "Demi Lovato: "Simply Complicated" pojawi się w serwisie Youtube już 17 października. Zmieniono jednak format i zamiast kilku odcinków, fani wokalistki dostaną pełnometrażowy film dokumentalny.



"Moi fani są ze mną, od kiedy miałam osiem lat i dzieliłam się z nimi najważniejszymi momentami mojego życia. Gdy rozpoczęłam nową podróż, zarówno osobistą, jak i zawodową, ważne było dla mnie, aby stworzyć dokument na platformie, która pozwoli mi przekazać moją historię bezpośrednio moim sympatykom" - mówiła piosenkarka magazynowi "Rolling Stone".



Historia dokumentu ma obracać się wokół nagrywania nowego albumu Lovato. Przypomnijmy, że 29 września do sprzedaży trafi płyta "Tell Me You Love Me". Promuje m.in. singel "Sorry Not Sorry".

Jednak to nie wszystko. Fani oraz zainteresowani dokumentem zobaczą w nim, jak wygląda prywatne życie Demi oraz być może dowiedzą się kilku tajemnic, których dotąd Lovato pilnie strzegła.



W ostatnich tygodniach ponownie media komentowały życie prywatne wokalistki. Sugerowano, że kilka miesięcy po zakończeniu 6-letniego związku z Wilmerem Valderramą, związała się z DJ-ką Lauren Abdeni. Dwie gwiazdy zauważono w Disneylandzie, gdy trzymały się za ręce.

Lovato stanowczo odpowiedziała na wszystkie plotki. "Kocham kogo kocham - mówiła PrideSource i dodawała - Mam wrażenie, że każdy szuka nagłówka o tym, a każda stacja telewizyjna i magazyn, chce ujawnić, o co chodzi z moją seksualnością".



Dodała jednak, że gdyby kiedykolwiek miała to zrobić, to bez przymusu. "Jeżeli kiedyś będę chciała o tym porozmawiać (o orientacji seksualnej - przyp. red.), to zrobię to na własnych warunkach" - zapewniała.



Fani są przekonani, że właśnie m.in. ten wątek zostanie wyjaśniony w "Demi Lovato: Simply Complicated".



Warto przypomnieć, że przy okazji premiery płyty "Confident", Lovato również zdecydowała się na wymagający sporej odwagi krok. Wokalistka wzięła udział w nagiej sesji do "Vanity Fair", przy okazji której opowiedziała o swoim zdrowiu psychicznym, pewności siebie i akceptacji własnego ciała.

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - opowiadała wokalistka.