Co dalej z AC/DC? Plany na trasę i nową płytę z Axlem

Biograf grupy AC/DC ujawnił, że stojący na czele gitarzysta Angus Young nie zamierza jeszcze zakończyć imponującej kariery - w planach są podobno nowy album i trasa koncertowa.

Axl Rose i Angus Young (AC/DC) mają kontynuować współpracę /Mike Coppola /Getty Images

Murray Engleheart na Facebooku potwierdził, że występujący z AC/DC od kwietnia 2016 r. Axl Rose (wokalista Guns N' Roses) ma kontynuować współpracę z gitarzystą Angusem Youngiem. Efektem ma być nowy album i kolejna trasa.

Przypomnijmy, że Axl występował w zespole na koncertach w Europie i Ameryce Północnej (w sumie 23 występy od maja do września 2016 r.). Zastąpił mającego problemy ze słuchem Briana Johnsona. Wokalista zaprzeczał, że to efekt dobrze ponad 30-letnich występów z AC/DC. Przekonywał, że uszkodzenie spowodowane było jego udziałem w wyścigach samochodowych, gdy zapomniał założyć stopperów chroniących przed hałasem (auta to jego prawdziwy konik - swoją pasję opisał w autobiografii "Gaz do dechy").

Po zakończeniu trasy "Rock or Bust World Tour" i odejściu basisty Cliffa Williamsa (w 2014 r. demencja sprawiła, że gitarzystę Malcolma Younga zastąpił jego kuzyn Stevie Young) ogłoszono, że działalność AC/DC będzie kontynuowana z różnymi muzykami, ale za mikrofonem nadal ma występować Axl Rose.

W końcówce 2017 r. Angus Young przeżył dwie osobiste tragedie - 23 października zmarł jego brat George Young, który był współproducentem AC/DC na początku kariery, a niespełna miesiąc później (18 listopada) odszedł Malcolm Young.



Ostatni skład AC/DC uzupełniał perkusista Chris Slade.



