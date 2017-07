Co dalej z Aaronem Carterem? "Chcę testu na wykrywaczu kłamstw"

Nie milkną echa po zatrzymaniu Aarona Cartera. Wokalista broni się, że wcale nie jest uzależniony od narkotyków, a na dowód chce poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw. Stwierdził również, że nie potrzebuje pomocy od swojego brata, a zrozumienia.

29-letni wokalista został zatrzymany w stanie Georgia pod zarzutem posiadania mniej niż uncji marihuany (ok. 28 gramów). Aaron Carter odmówił też poddania się badaniu testerem trzeźwości.



W sobotę (15 lipca) Carter miał wystąpić z raperem Flo Ridą na koncercie w Kansas City (stan Missouri). Na kilka godzin przed tym występem młodszy brat Nicka Cartera napisał na Twitterze, że nie pojawi się na koncercie w związku z problemami z transportem.



Po wyjściu na wolność swoją wersję na Twitterze przedstawił zatrzymany wykonawca. Carter twierdził, że został zatrzymany w sklepie (a nie w aucie), kiedy zjechał do warsztatu samochodowego, by poprosić o pomoc przy samochodzie. Wokalista dodał, że spotkał się z agresją funkcjonariuszy, którzy odmówili mu prawa do kontaktu z adwokatem.

Piosenkarz miał pozwolenie na medyczną marihuanę, która łagodzi jego stany lękowe. 29-latek przeprosił swoich fanów za odwołane koncerty i dodał, że odbędą się one w innym terminie. "Prawda wyjdzie na jaw" - napisał.

Na kolejne wyjaśnienia Aaron Carter zdecydował się przed kamerami serwisu Entertainment Tonight. W trakcie wywiadu wokalista z trudem ukrywał łzy i przekonywał, że jego zatrzymanie było niesłuszne, a całość miała na celu zdyskredytowanie jego osoby.

Gwiazdor lat 90. Stwierdził, że bierze leki jedynie na wysokie ciśnienie, lęki oraz w przeszłości przyjmował oksykodon na ból szczęki. "Nie brałem niczego. Jestem gotów poddać się testowi na wariografie. Zatrudnijcie specjalistę. Podepnijcie mnie" - zapowiadał.

Zapytany, co widzi, gdy patrzy na swoje zdjęcie za zatrzymania, odpowiedział, że załamanego mężczyznę. "Ludzie postawili na mnie krzyżyk" - mówił zrozpaczony w studiu, po czym dodał, że skreślili go rodzina i przyjaciele.



Aaron postanowił szerzej wypowiedzieć się na temat swojego brata, który na Twitterze publicznie zaoferował mu wsparcie. "Nie potrzebuję jego pomocy. Potrzeba mi przede wszystkim zrozumienia, że jestem tylko człowiekiem i popełniam błędy, tak jak inni" - mówił.

Wideo