Cleo woli spędzić sylwestra na scenie

W rozmowie z PAP Life Cle przyznała, że sylwestra woli spędzić w pracy - na scenie. Ostatniej nocy w roku wokalistka wystąpi w Warszawie w kreacji, którą sama zaprojektowała.

Cleo podczas sylwestrowej nocy, którą spędzi na warszawskiej scenie na placu Bankowym, obiecuje zaskoczyć swoją energią. "Przygotowałam moje największe hity, ale też duety z moimi przyjaciółmi ze sceny" - zapowiada wokalistka.

Na stołecznej scenie obok niej zobaczymy też takich artystów, jak Bajm, Kayah, Agnieszka Chylińska, Bracia, Ira, Blue Cafe, Kombii, Pectus, Grzegorz Hyży, Perfect, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, Sound'n'Grace, Mateusz Ziółko i Future Folk.

Co ciekawe, Cleo sama zaprojektowała swoją sylwestrową kreację. "Wykonałam kilka szkiców, które z papieru do rzeczywistości przenosi moja ukochana projektantka, Waleria Tokarzewska" - mówi wokalistka.

PAP Life zapytała piosenkarkę, jak to możliwe, że mimo niekiedy mroźnej pogody, artyści występują na scenie w skąpych ubraniach i nie widać po nich zmarznięcia. "Czujemy chłód, aczkolwiek adrenalina mocno nam pomaga i robi swoje. Przede wszystkim staramy się skupić na oddaniu tego ciepła wszystkim marznącym pod sceną i chyba nam to nawet nieźle wychodzi" - żartuje.

Dla Cleo to kolejny sylwester spędzony tak na prawdę w pracy. Jednak, choć tęskni za rodziną i za znajomymi, za imprezą domówkową już nie. "Bardzo kocham to, co robię i wolę jednak być gdzieś tam na scenie" - kwituje.

