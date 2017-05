Cleo komentuje grecką parodię "My Słowianie"

W greckiej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" jeden z uczestników wcielił się w postać Cleo i wykonał utwór "My Słowianie (We Are Slavic)". ​Wokalistka jest zachwycona jego wykonaniem. Chwali wokalne zdolności greckiego artysty, docenia też stopień opanowania języka polskiego. Gwiazda czuje się doceniona jako artystka i liczy, że dzięki temu w przyszłości zagra swój pierwszy koncert w Grecji.

Singel "My Słowianie" ukazał się w listopadzie 2013 roku i błyskawicznie podbił polskie listy przebojów. Na świecie kawałek Cleo i Donatana stał się znany kilka miesięcy później - latem 2014 roku wokalistka zaprezentowała go na Eurowizji w Kopenhadze. Występ Cleo z finałowego konkursu przypomniał wokalista Isaias Matiaba w ostatnim odcinku greckiej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

