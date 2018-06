Cleo kibicuje Polakom ("Łowcy" na mundial 2018)

Już ponad 330 tys. odsłon ma nowa, piłkarska wersja przeboju "Łowcy gwiazd" w wykonaniu Cleo.

Cleo wspiera Polaków na mundialu w Rosji AKPA

"Od dziecka razem z moim Tatą i Bratem oglądałam mecze kibicując Polskiej Reprezentacji w tę piosenkę włożyłam serducho kibica i masę dobrej energii, którą ślę naszej Drużynie i wszystkim Kibicom. #PolskaGol! #Łowcy #mundial" - napisała Cleo w mediach społecznościowych, publikując swoje piłkarskie zdjęcia.



"Spontanicznie zrobiłam mundialową interpretację jednego z moich kawałków... słowa same przyszły do głowy. Mam nadzieję że wprowadzi to Was w Mundialowy nastrój i przyniesie Naszym szczęście! Słuchamy - Udostępniamy - Kibicujemy!" - dodała wokalistka.

"Łowcy" to nowa wersja piosenki "Łowcy gwiazd", która zapowiada nadchodzącą trzecią płytę Cleo.

"To wielowymiarowy kawałek. Z jednej strony jest o energii która wyzwala w nas noc, jesteśmy "bateriami" które kumulują przez dzień energię żeby świecić nią w nocy" - tłumaczy współpracowniczka Donatana.

Dodajmy, że niespełna dwa tygodnie wcześniej wokalistka opublikowała teledysk do nowego singla "Eva" z gościnnym udziałem Mesajaha (już ponad 4 mln odsłon). W klipie nakręconym na Jamajce Cleo pojawia się całkiem naga.



