Cleo i Donatan sparodiowani w greckiej telewizji

W greckiej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" jeden z uczestników wcielił się w postać Cleo i wykonał utwór "My Słowianie (We Are Slavic)".

Nagranie z greckiej telewizji, w którym wokalista, Isaias Matiaba, wykonuje utwór Cleo i Donatana w sieci pojawiło się 7 maja. W ciągu dwóch dni zobaczono je ponad 180 tys. razy.

Na swoim Facebooku występ udostępnili już sparodiowani. Donatan dodatkowo napisał, że Matiaba wygrał program dzięki jego piosence.

Przypomnijmy, że duet z utworem "My Słowianie" reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2014 roku. Polska zajęła wtedy 14. miejsce w finale, a triumfowała Conchita Wurst.

Teledysk do utworu od 4 listopada 2013 roku zdobył ponad 62 miliony wyświetleń.



Zobacz parodię "My Słowianie":

Wideo