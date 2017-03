Ciężarna Ciara pozuje nago z rodziną

Spodziewająca się drugiego dziecka wokalistka Ciara opublikowała na Instagramie swoje rozebrane zdjęcia. Na jednym z nich widzimy również jej syna bez ubrania i męża.

Russell Wilson i Ciara spodziewają się dziecka /fot. Pascal Le Segretain / Getty Images

Amerykańska wokalistka Ciara 25 października 2016 r. skończyła 31 lat. Z tej okazji ogłosiła, że wraz z mężem Russellem Wilsonem, gwiazdorem drużyny futbolu amerykańskiego Seattle Seahawks, spodziewa się dziecka.

"W te wyjątkowe urodziny otrzymałam mnóstwo miłości od przyjaciół i rodziny... Jestem podekscytowana, że w końcu mogę się podzielić jednym z najwspanialszych darów, jakie może dać Bóg..." - napisała wówczas wokalistka.

Teraz na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z sesji dla modowego serwisu HarpersBazaar.com.

Na jednym z nich widać wokalistkę pozującą toples, zakrywającą nagi biust dłonią.

Największą furorę (prawie 700 tys. reakcji) wzbudziło jednak rodzinne zdjęcie, na którym ubrana tylko w majtki Ciara tuli swojego nagiego syna, niespełna 3-letniego Future'a Zahira. Z tyłu za nią ciężarny brzuch obejmuje rozebrany również Russell Wilson.

"'Just The 4 Of Us' [Tylko nas czworo]" - tak wokalistka podpisała fotografię.



Wspomniany Future Zahir to owoc jej krótkotrwałego i burzliwego związku z raperem Future'em. W maju 2016 r. Ciara przegrała sądową batalię o pełnię praw opieki nad Future Zahirem.

