"Ciemniejsza strona Greya": Znamy szczegóły soundtracku

Nie tylko głośny duet Taylor Swift i Zayna Malika pojawi się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Ciemniejsza strona Greya". Znamy już szczegóły soundtracku, który do sprzedaży trafi 10 lutego, w dniu światowej premiery filmu.

W "Ciemniejszej stronie Greya" ponownie występują Dakota Johnson i Jamie Dornan /fot. Ian Gavan / Getty Images

Pierwszym utworem promującym film "Ciemniejsza strona Greya" jest "I Don't Wanna Live Forever" w wykonaniu Taylor Swift i Zayna Malika. Opublikowane 15 grudnia wideo z fragmentami filmu zanotowało już ponad 4,5 mln odsłon.

Clip Taylor Swift, Zayn Malik I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Lyric Video)

Reżyserią kontynuacji "50 twarzy Greya" zajął się James Foley. W rolach głównych ponownie występują Jamie Dornan i Dakota Johnson. U ich boku pojawią się m.in. wokalistka Rita Ora, a także Kim Basinger, znana m.in. ze swojej pamiętnej roli w "9 ½ tygodnia".

Na soundtracku do "Ciemniejszej strony Greya" znalazły się utwory w wykonaniu Halsey, Tove Lo, Johna Legenda, duetu Nicka Jonasa i Nicki Minaj, Sii, Kygo, Corinne Bailey Rae czy The-Dream.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciemniejsza strona Greya" [trailer] materiały dystrybutora

Przypomnijmy, że "50 twarzy Greya" to adaptacja erotycznego romansu E.L. James. Książka okazała się bestsellerem i rozeszła się na całym świecie w ponad 125 milionach egzemplarzy. Jej fabuła dotyczyła sadomasochistycznej relacji absolwentki college'u Anastasii Steele i miliardera Christiana Greya. Mimo fatalnych recenzji, film zarobił na całym świecie ponad 570 milionów dolarów.

Ścieżka dźwiękowa do pierwszej części zawierała m.i.n przeboje The Rolling Stones, Franka Sinatry, Beyoncé czy Annie Lennox oraz premierowe piosenki The Weeknd, Ellie Goulding, Skylar Grey, Jessie Ware i innych. Za utwór "Earned It" The Weeknd otrzymał nominację do Oscara, a Ellie Goulding została nagrodzona m.in. statuetką Grammy za piosenkę "Love Me Like You Do".

Clip Ellie Goulding Love Me Like You Do

