"Ciemniejsza strona Greya": Taylor Swift i Zayn Malik w teledysku "I Don't Wanna Live Forever"

Do sieci trafił teledysk do piosenki Taylor Swift i Zayna Malika "I Don't Wanna Live Forever". Utwór promuje film "Ciemniejsza strona Greya".

Utwór Taylor Swift i Zayna Malika będzie hitem? /Kevin Winter / Getty Images

Piosenka "I Don't Wanna Live Forever" nagrana przez Taylor Swift i Zayna Malika powstała na potrzeby filmu "Ciemniejsza strona Greya", kontynuacji "50 twarzy Greya". W rolach głównych występują Dakota Johnson i Jamie Dornan, a jego reżyserią zajął się James Foley.

Reklama

W sieci zadebiutował również oficjalny teledysk do piosenki "I Don't Wanna Live Forever". Reżyserem klipu jest Grant Singer, który wcześniej realizował teledyski m.in. dla The Weeknd.



Soundtrack "Ciemniejszej strony Greya" do sprzedaży trafi 10 lutego, w dniu światowej premiery filmu. Na ścieżce dźwiękowej znalazły się także utwory w wykonaniu Halsey, Tove Lo, Johna Legenda, duetu Nicka Jonasa i Nicki Minaj, Sii, Kygo, Corinne Bailey Rae czy The-Dream.



Zobacz teledysk "I Don't Wanna Live Forever":



Clip Taylor Swift, Zayn Malik I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

Sprawdź tekst utworu "I Don't Wanna Live Forever" w serwisie Teksciory.pl!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciemniejsza strona Greya" [trailer] materiały dystrybutora

Więcej na temat "Ciemniejszej strony Greya" przeczytasz w serwisie FILM!