Christina Grimmie: Będzie pośmiertny album

21 kwietnia ukazała się zawierająca cztery utwory EP-ka zamordowanej w czerwcu 2016 r. Christiny Grimmie. Rodzina potwierdziła, że niemal rok po tej tragedii zostanie wydany pośmiertny album młodej wokalistki.

Christina Grimmie zostałą zastrzelona 10 czerwca 2016 r. /fot. Ethan Miller /Getty Images

22-letnia Chrisitna Grimmie została zastrzelona 10 czerwca 2016 r. po koncercie w Plaza Live Theater w Orlando. Po imprezie rozdawała fanom autografy. Wtedy 27-letni Kevin James Loibl strzelił do niej z pistoletu, a później popełnił samobójstwo. Ciężko ranna artystka została przewieziona do szpitala. Tam zmarła po kilku godzinach.

W lutym ukazała się EP-ka "Side A", którą Christina nagrała jeszcze przed śmiercią. Teraz premierę ma EP-ka "Side B".

Zawiera ona utwory "I Only Miss You When I Breathe", "Invisible", "The Game" i na nowo wyprodukowany cover "I Won't Give Up" Jasona Mraza, który Grimmie śpiewała w programie "The Voice".

Z okazji urodzin Grimmie wypadających 12 marca zaprezentowano animowany teledysk do piosenki "Invisible".



"Stworzyliśmy ten klip jako wyjątkowy hołd na cześć tej miłości i pragnienia, by zawsze przynosić światło i miłość do serc innych" - napisali członkowie rodziny Christiny Grimmie.

Clip Christina Grimmie INVISIBLE

Rodzina Christiny potwierdziła, że 2 czerwca ukaże się pośmiertny album "All Is Vanity" (trafią na niego m.in. utwory z EP-ki "Side B"). Data premiery została wybrana nieprzypadkowo - tego dnia w USA obchodzony jest National Gun Violence Awareness Day (organizatorzy akcji zwracają w ten sposób uwagę na liczbę przestępstw i zbrodni popełnianych z użyciem broni; w USA dziennie na skutek użycia broni palnej ginie ok. 90 osób).

We wtorek 25 kwietnia w programie "The Voice" ma zostać ujawniona niespodzianka szykowana dla fanów tragicznie zmarłej wokalistki.