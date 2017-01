Chrisette Michele wystąpi dla Donalda Trumpa?

Nieoficjalnie mówi się, że kolejną gwiazdą, która pojawi się na specjalnym koncercie dla Donalda Trumpa (19 stycznia, dzień przed inauguracją) będzie wokalistka Chrisette Michele.

Chrisette Michele zaśpiewa dla Trumpa? /Jason Kempin / Getty Images

Przypomnijmy, że hymn USA na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa zaśpiewa 16-letnia Jackie Evancho. W trakcie ceremonii 20 stycznia na razie nie zaplanowano innych występów muzycznych.

19 stycznia odbędzie się natomiast specjalny koncert dla Donalda Trumpa, wystąpią na nim: 3 Doors Down, Sam Moore, Toby Keith, The Piano Guys, DJ Ravidrums, Tim Rushlow, Larry Stewart, Lee Greenwood, Marty Roe oraz aktor Jon Voight.

Do składu wydarzenia nieoficjalnie dołączyła również wokalistka Chrisette Michele, zwyciężczyni Grammy w 2009 roku w kategorii najlepsze wykonanie alternatywa za utwór "Be OK".

Według informacji "The Daily News" zakontraktowanie Michele utrzymywane było w tajemnicy, co miało uchronić wokalistkę od ewentualnej krytyki.

Po ujawnieniu rewelacji gazety członek The Roots, Questlove napisał na Twitterze, że jest w stanie zapłacić wokalistce, jeżeli zgodzi się nie występować dla Trumpa.

Wcześniej występów dla prezydenta elekta odmawiali Celine Dion, Andrea Bocelli i Elton John.