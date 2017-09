Chris Cornell przed śmiercią pracował nad powrotem Audioslave

Samobójcza śmierć Chrisa Cornella bezpowrotnie przerwała plany powrotu supergrupy Audioslave na scenę.

Chris Cornell i Tom Morello podczas ostatniego koncertu pod szyldem Audioslave /fot. Kevin Winter /Getty Images

Przypomnijmy, że 18 maja samobójstwo popełnił Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden. 52-letni rockman powiesił się w hotelu w Detroit po koncercie swojego zespołu w tym mieście.

Cornell był też wokalistą supergrupy Audioslave, którą w latach 2001-07 tworzył z muzykami Rage Against The Machine - Tomem Morello (gitara), Timem Commerfordem (bas) i Bradem Wilkiem (perkusja).

20 stycznia tego roku w Teragram Ballroom w Los Angeles doszło do jednorazowej reaktywacji Audioslave na koncercie "Prophets of Rage and Friends Anti-Inaugural Ball". Pod tym szyldem w dni inauguracji prezydentury Donalda Trumpa spotkali się przeciwnicy tego polityka.

Zespół przypomniał wówczas trzy utwory: "Cochise", "Like a Stone" i "Show Me How to Live".

Po tym występie zaczęły się rozmowy o dalszej działalności pod szyldem Audioslave, co teraz ujawnił Tom Morello w rozmowie z Music Feeds. Gitarzysta powiedział, że w planach był udział Cornella jako część koncertów Prophets of Rage (supergrupę tworzą wspomniany trzej muzycy Rage Against The Machine oraz Chuck D z Public Enemy oraz DJ Lord i B-Real z Cypress Hill).

Morello przypomniał, że wraz z Cornellem wystąpił razem w 2016 r. i ten koncert mocno zapadł mu w pamięci. "To było wspaniałe być jego bliskim przyjacielem i grać z nim razem utwory Audioslave" - stwierdził gitarzysta.

Z kolei w The Pulse Of Radio ujawnił, że Audioslave zostawił sporo niewydanego jeszcze materiału z sesji nagraniowych, choć na razie nie ma planów ich publikacji.



Dorobek grupy to studyjne płyty "Audioslave", "Out Of Exile" i "Revelations", a także DVD "Live In Cuba", będące zapisem historycznego występu w Hawanie.