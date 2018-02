Chris Cornell: Posłuchaj jednej z ostatnich piosenek wokalisty (utwór ​"You Never Knew My Mind")

​"You Never Knew My Mind" to jedna z ostatnich piosenek zmarłego w maju 2017 roku Chrisa Cornella napisana do słów Johnny’ego Casha. Poniżej możecie posłuchać utworu.

Johnny Cash wywarł wielki wpływ na Chrisa Cornella /©DavidMcClister /materiały prasowe

W 1996 roku Johnny Cash nagrał cover przeboju Soundgarden "Rusty Cage".

Wideo Johnny Cash - Rusty Cage

Reklama

Utwór ten napisany przez frontmana zespołu, Chrisa Cornella pochodził z nagrodzonego Grammy albumu "Unchained". Dwadzieścia lat później Cornell zapisał kolejny rozdział w tym wyjątkowym muzycznym związku, tworząc piosenkę do nieznanego do tej pory wiersza Johnny'ego Casha. Utwór "You Never Knew My Mind" nagrany został w legendarnym Cash Cabin Studio w Hendersonville i jest jednym z ostatnich nagrań solowych Cornella.

Posłuchaj utworu "You Never Knew My Mind" w serwisie Teksciory.pl!

Piosenka "You Never Knew My Mind" znajdzie się na albumie "Johnny Cash: Forever Words", który ukaże się 6 kwietnia. Na album ten złożyły się piosenki do nieznanej poezji Casha zaśpiewane przez plejadę współczesnych gwiazd sceny muzycznej.

Obok Cornella na płycie pojawią się również: Ruston Kelly & Kacey Musgraves, Rosanne Cash, Alison Krauss & Union Station, Kris Kristofferson & Willie Nelson, Brad Paisley, John Mellencamp, Carlene Carter, Elvis Costello, The Jayhawks i wielu innych.

Zobacz, jak Chris Cornell pracował w studiu i opowiadał o swoich związkach z Johnnym Cashem:

Wideo Chris Cornell - You Never Knew My Mind (From The Cash Cabin)

"Spotkałem go raz lub dwa razy w życiu, a on wywarł na mnie wielki wpływ, jako muzyk. On też zaśpiewał piosenkę, którą ja napisałem. Od tej chwili czułem jego obecność w moim życiu" - mówił Cornell.

Johnny Cash i June Carter Cash pozostawili po sobie to, co ich syn John Carter Cash opisuje, jako "potworne zgromadzenie" rzeczy, w tym skarbnicę nieznanych i do tej pory nieodkrytych listów, wierszy i dokumentów stworzonych przez Casha w czasie całego życia.

"Spotkałem się z Chrisem za kulisami we wczesnych latach 90., kiedy mój ojciec wystąpił w Seattle - powiedział John Carter Cash i dodał - Chris powiedział mi wtedy, że był fanem mojego ojca, nawet, gdy większość jego przyjaciół słuchała hard rocka. Kiedy po latach wpadłem na pomysł tego albumu, zwróciłem się do niego, a on był podekscytowany i zaszczycony, że został w to zaangażowany. Chris głęboko nawiązał do słów mojego ojca, a piosenka 'You Never Knew My Mind’ powiązała jego życiowe doświadczenie z moim ojcem na najwyższym poziomie".

Wideo W wieku 52-lat zmarł Chris Cornell (Associated Press/x-news)

Album "Johnny Cash: Forever Words" to muzyczne dopełnienie bestsellerowej książki "Forever Words: The Unknown Poems", tomu niepublikowanych wcześniej poezji Casha wydanego przez laureata Nagrody Pulitzera Paula Muldoona. Przy wydawnictwie tym współpracowali również John Carter Cash oraz Steve Berkowitz.

Część piosenek z płyty "Johnny Cash: Forever Words" to bezpośrednie inspiracje materiałami z tej książki. Kilka nagrań powstało na podstawie niepublikowanych nigdzie zapisków artysty.

Oto szczegóły "Johnny Cash: Forever Words":

1. "Forever/I Still Miss Someone" - Kris Kristofferson and Willie Nelson

2. "To June This Morning" - Ruston Kelly and Kacey Musgraves

3. "Gold All Over the Ground" - Brad Paisley

4. "You Never Knew My Mind" - Chris Cornell

5. "The Captain's Daughter" - Alison Krauss and Union Station

6. "Jellico Coal Man" - T. Bone Burnett

7. "The Walking Wounded" - Rosanne Cash

8. "Them Double Blues" - John Mellencamp

9. "Body on Body" - Jewel

10. "I'll Still Love You" - Elvis Costello

11. "June's Sundown" - Carlene Carter

12. "He Bore It All" - Dailey & Vincent

13. "Chinky Pin Hill" - I'm With Her

14. "Goin', Goin', Gone" - Robert Glasper featuring Ro James, and Anu Sun

15. "What Would I Dreamer Do?" - The Jayhawks

16. "Spirit Rider" - Jamey Johnson.