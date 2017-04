Chris Brown w pogoni za kobietami (klip "Privacy")

Do sieci trafił teledysk Chrisa Browna do utworu "Privacy", który zapowiada album "Heartbreak on a Full Moon".

Chris Brown w teledysku "Privacy" /

Za realizacją klipu stoi ekipa The Riveting Entertainment. Teledysk nakręcono w Los Angeles. Choreografię dla Browna, która wzorowana była na tańcu Michaela Jacksona, stworzyli wraz z wokalistą Josh Smith i Amy Allen.

Utwór "Privacy" ukazał się 27 marca. "Tegoroczne lato będzie dotyczyć tylko kobiet" - napisał na swoim Twitterze Brown, zapowiadając piosenkę.

Klip do singla zwiastuje ósmy album wokalisty i rapera "Heartbreak on a Full Moon". Premiera zaplanowana jest jeszcze na ten rok.

Do tej pory Brown zaprezentował dwa utwory z nowej płyty - "Grass Ain't Greener" oraz "Party" z udziałem Ushera i Gucci Mane’a.

Zobacz klip "Privacy":