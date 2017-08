Chris Brown skomentował zdjęcie Rihanny. Fani oburzeni

Efektowna stylizacja z festiwalu Crop Over na Barbadosie wzbudziła mnóstwo zachwytów, ale i nieco kontrowersji. Jej strój skomentował m.in. były chłopak Chris Brown, który kilka lat temu dotkliwie pobił wokalistkę. Jak zareagowali na to fani Rihanny?

Rihanna i Chris Brown w 2013 roku /Christopher Polk /Getty Images

Choć do karnawału jeszcze daleko, na Barbadosie zapanowała iście karnawałowa atmosfera. A wszystko za sprawą corocznego, hucznie obchodzonego przez mieszkańców wyspy festiwalu Crop Over, czyli tamtejszych dożynek. Rozpoczynające się w pierwszy weekend sierpnia święto z okazji zakończenia żniw, które odbywa się w ramach dziękczynienia za udane zbiory to trwająca dwa miesiące wielka feta, do złudzenia przypominająca legendarny karnawał w Rio, pełen spektakularnych kostiumów, imponujących tanecznych parad i niczym nieskrępowanej zabawy.

Rokrocznie w wydarzeniu bierze udział barbadoska wokalistka Rihanna, która udaje się do rodzinnego miasta Bridgetown, by tradycyjnie celebrować wspólnie z rodakami. Gwiazda, której i w tym roku nie mogło zabraknąć, wzbudziła poruszenie za sprawą bardzo odważnej stylizacji.

Znana z prezentowania na czerwonych dywanach brawurowych, a nierzadko i budzących kontrowersje kreacji wokalistka pojawiła się na festiwalu Crop Over w mocno eksponującym ciało stroju, czyli w skąpym bikini inkrustowanym kolorowymi kamieniami. Główną rolę w festiwalowym outficie gwiazdy odgrywa efektowne akcesorium z barwnych piór, do złudzenia przypominające skrzydła, a prawdziwą wisienką na torcie są pasujące do kostiumu turkusowe włosy oraz zdobiąca niemal całe ciało, połyskująca biżuteria.

Fani Rihanny natychmiast zareagowali na opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia jej spektakularnej stylizacji z Crop Over. Choć opinie jak zawsze są podzielone, dominują głosy zachwytu i podziwu dla odwagi artystki, która mimo dobitnie wytykanej jej ostatnio przez media nadwagi, zdaje się nie przejmować krytyką i w komponowaniu strojów kieruje się własnymi upodobaniami i fantazją.

Zdjęcie barbadoskiej gwiazdy postanowił skomentować również jej były chłopak, Chris Brown (komentarz w postaci emotikonki oczu), który w 2009 roku dotkliwie pobił Rihannę. Raper otrzymał za to sądowy zakaz zbliżania się do wokalistki i karą pięciu lat więzienia w zawieszeniu.



Zachowanie Browna nie pozostawiło fanów Rihanny obojętnymi. Oburzeni użytkownicy natychmiast obrali na cel rapera, pisząc, by dał spokój ich idolce i "zostawił ją w spokoju".

W jednym z ostatnich wywiadów na temat komentarza Chrisa Browna wypowiedział się również Drake, który jakiś czas temu wyznał, że kocha Rihannę. Kanadyjski raper nazwał Browna "smutnym, samotnym i zdesperowanym".