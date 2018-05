Childish Gambino: Nowy utwór i teledysk "This Is America"

​Donald Glover, tworzący jako Childish Gambino, zaskoczył swoich fanów, prezentując nowy utwór "This Is America". Do singla powstał politycznie zaangażowany teledysk.

Childish Gambino szykuje nową płytę? /Dia Dipasupil /Getty Images

Kawałek "This Is America" to pierwszy nowy materiał od Childish Gambino od 2016 roku.

Reklama

Utworowi towarzyszy politycznie zaangażowany klip autorstwa Hiro Murai, reżysera, z którym Glover współpracował wcześniej przy serialu "Atlanta".

Mimo iż muzyk jakiś czas temu zapowiedział, że planuje zakończyć projekt Childish Gambino, obecnie pracuje nad nową płytą razem z Tylerem, The Creatorem.



Przypomnijmy, że ostatnią pozycją w dyskografii Childish Gambino jest album "Awaken My Love!", za który muzyk otrzymał nominację do nagrody Grammy.

Zobacz teledysk "This Is America":

Clip This Is America

Sprawdź tekst utworu "This Is America" w serwisie Teksciory.pl