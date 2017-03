Chicas de San Escobar o Beacie Szydło (klip "27 mgnień Beatrycze")

Do sieci trafiła kolejna piosenka grupy Pauliny Młynarskiej, Chicas de San Escobar. Tym razem artyści śmieją się z Beaty Szydło, której nie udało się zablokować wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.

Paulina Młynarska znów komentuje wydarzenia na scenie politycznej /Tomasz Urbanek /East News

"27 mgnień Beatrycze" to piąty utwór grupy Chicas de San Escobar. Słowa piosenki napisała Paulina Młynarska, muzykę skomponowała Julia Chmielnik. Grupa ogłosiła również, że Michał Przybylski jest stałym członkiem projektu. Stworzenia teledysku podjął się Mariusz Makuszewski.

Inspiracją do stworzenia nowego utworu były wydarzenia podczas marcowego szczytu UE, gdzie wybrano Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Jednym państwem, które nie poparło polityka, był polski rząd.

Chicas de San Escobar to wspólny projekt dziennikarki i felietonistki Pauliny Młynarskiej oraz Julii Chmielnik. Inspiracją do stworzenia zespołu była wpadka ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego, który stwierdził, że na 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozmawiał z przedstawicielami nieistniejącego państwa San Escobar.



Młynarska i Chmielnik niedługo później założyły grupę oraz zaprezentowały piosenkę "Słodki presidente". Utwór cieszył się ogromną popularnością. Klip do numeru obejrzano prawie pół miliona razy. Piosenkę z Młynarską wykonał nawet Michał Szpak.

Na swoim koncie Chicas mają również utwory o Bartłomieju Misiewiczu ("Cza-cza Misio") i Donaldzie Tusku ("Przerwane objęcia Generała Tusco") oraz piosenkę "Tango feminista".

Zobacz klip "27 mgnień Beatrycze":



