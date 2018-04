Cheyenne Elliott: Wnuczka Dionne Warwick pójdzie w jej ślady?

W 2018 roku po raz pierwszy w akcji zobaczyły ją miliony widzów. Cheyenne Elliott, wnuczka amerykańskiej wokalistki Dionne Warwick, liczy, że zrobi podobną karierę jak jej babcia.

Cheynne Elliott pójdzie w ślady babci? /Neilson Barnard /Getty Images

Cheyenne Elliott urodziła się w bardzo muzycznej rodzinie. Jej babcią jest słynna wokalistka i pianistka, autorka wielu przebojów i pięciokrotna zdobywczyni Grammy Dionne Warwick, natomiast jej kuzynką Whitney Houston. Sama aspirująca piosenkarka nie odcina się od swoich muzycznych korzeni. Na oficjalnej stronie wspomina również ciotki Dee Dee Warwick i Cissy Houston oraz producenta Damona Elliotta.

Dziewczyna swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła w wieku dziewięciu lat. Jako dziecko miała okazję m.in. towarzyszyć swojej babci podczas jej koncertu w Nowym Jorku, kiedy to wykonały wspólnie piosenkę "That's What Friends Are For". Do dziś Elliott jest stałym gościem koncertów utytułowanej babci.

W 2007 roku wokalistka została zaproszona do występu z całą rodziną w utworze "Family First", który promował film "Moje córki".

Wideo Whitney Houston - Family First (Daddy's Little Girls Soundtrack)

Dodajmy, że Elliot uczęszczała także do prestiżowej szkoły muzycznej Berklee w Bostonie.

Z muzycznej strony szerszej publice wokalistka przedstawiła się w pierwszym sezonie talent show "The Four". Uczestniczka wykonała piosenkę "Wings" Little Mix, a na widowni kibicowała jej sama Warwick.

"Dionne Warwick jest tu dziś z nami? Siedzę tutaj i mam świadomość, że za moimi plecami, jest twoja babcia" - mówił Diddy, który przyznał, że Elliott zasługuję na rozsądną i szczerą ocenę, przy okazji chwaląc jej występ.

Inni jurorzy programu - Meghan Trainor, Charlie Walk i DJ Khaled - również byli pod wrażeniem talentu dziewczyny i pozwolili jej rywalizować z innymi uczestnikami.



Wideo Cheyenne Elliott Performs "Wings" | Season 1 Ep. 2 | THE FOUR

Cheyenne w "The Four" utrzymała się tydzień. W kolejnym odcinku podczas bitwy z raperem Rellem Jervem, decyzją jurorów odpadła z programu.

Dla wokalistki było to dobre przetarcie przed profesjonalną karierę. Jeszcze w tym roku ukazać ma jej debiutancki materiał.



Wideo Rell Jerv Challenges Cheyenne Elliott | Season 1 Ep. 3 | THE FOUR

Oprócz muzyki, Elliott próbowała także swoich sił w aktorstwie. Swój warsztat szlifowała pod okiem Susan Batson, która w przeszłości pracowała z Nicole Kidman, Tomem Cruisem i Jennifer Lopez. W 2017 roku artystka swoją szansę dostała w niezależnym horrorze w reżyserii Steve'a Stanulisa "Clinton Road".

"Cieszę się, że będę mogła wrócić do studia nagraniowego. Mam nadzieję, że moje utwory uda mi się wydać tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" - zapowiadała w 2017 roku wokalistka.