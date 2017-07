Chester Bennington: Dochodzenie policji i ostatni teledysk

Śmierć Chestera Bennigtona wywołała poruszenie wśród milionów osób na całym świecie. Wokalista miał zaledwie 41 lat. Policja poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie, natomiast fani masowo udostępniają nowy teledysk Linkin Park, który pojawił się w sieci tuż przed śmiercią muzyka.

Chester Bennington popełnił samobójstwo. Miał 41 lat

41-letni wokalista powiesił się w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii. Ciało znaleziono w czwartek (20 lipca) około 9 rano.

Rzecznik biura koronera w Los Angeles, Brian Elias, potwierdził, że służby ratunkowe otrzymały wezwanie do posiadłości Benningtona po godzinie 9. "Możemy potwierdzić śmierć Chestera Benningtona. Rozpoczęliśmy śledztwo, ale na teraz jego zgon traktujemy jako samobójstwo"- powiedział Buzzfeed News Elias.

Na razie na stronach zespołu nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie, jednak jak zapowiedział Mike Shinoda na Twitterze w najbliższym czasie pojawi się dłuższy komunikat.

"Zszokowany i wstrząśnięty potwierdzam, że to prawda. Oficjalne oświadczenie pojawi się wkrótce" - napisał.

Serwis TMZ.com, który jako pierwszy podał wiadomość o śmierci wokalisty, ujawnił również więcej szczegółów. Według ich informacji w ostatnich dniach Chester spędzał czas ze swoją żoną Talindą Ann Bentley w Arizonie. W środę (19 lipca) wrócił do Los Angeles.

Powieszonego muzyka w jego łazience znalazła sprzątaczka, co sugerować ma, że Bennington popełnił samobójstwo w nocy lub nad ranem.

Tragiczne doniesienia zszokowały członków zespołu. Grupa promowała siódmy album "One More Light", który ukazał się w maju. 27 lipca miała rozpocząć się amerykańska część ich światowej trasy. 6 lipca koncertem w Birmingham grupa zakończyła tournée po Europie (15 czerwca wystąpili w Polsce).



Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat

W ramach kolejnych zabiegów promocyjnych 20 lipca grupa miała zaplanowaną sesję zdjęciową w Hollywood. Jeden z członków zespołu przyjechał po wokalistę do jego domu, krótko po tym, jak zjawiły się służby ratunkowe. Muzyk nie miał pojęcia, że jego kolega odebrał sobie życie.

Dwie godziny przed tym, jak znaleziono ciało gwiazdora, w sieci pojawił się natomiast koncertowy teledysk grupy do utworu "Talking to Myself". Fani twierdzą, że przypadkowo reżyserowi klipu, Markowi Fiore, udało się stworzyć hołd dla całej kariery Benningtona.



Linkin Park Talking To Myself

Jak zaznaczają media, Chester Bennington od wielu lat zmagał się z depresją. W przeszłości przyznał się do myśli samobójczych. Przez bardzo długi czas wokalista zmagał się również z uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu. W 2011 roku oficjalnie potwierdził, że rzucił picie.

Do trudnej sytuacji osobistej piosenkarza miały doprowadzić m.in. traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. W rozmowie z "Kerrang" ujawnił, że jako 7-latek był molestowany seksualnie.

"Kiedy wracam myślami do czasów, kiedy byłem naprawdę młody, kiedy byłem molestowany, kiedy zdarzyły się te wszystkie okropne rzeczy... wtedy przeszywa mnie dreszcz" - opowiadał.



Chester Bennington (1976 - 2017)

Artysta był dwukrotnie żonaty (z Talindą Bentley związany był od 2005 roku), osierocił szóstkę dzieci.

Wokalista popełnił samobójstwo w rocznicę urodzin swojego przyjaciela Chrisa Cornella, frontmana Soundgarden i Audioslave, który w ten sam sposób odebrał sobie życie dwa miesiące wcześniej, 18 maja. To właśnie Bennington zaśpiewał "Hallelujah" Leonarda Cohena na pogrzebie Cornella.

Wiadomość o śmierci słynnego wokalisty zszokowała świat. Muzyka wspomnieli m.in. Imagine Dragons, Chance The Rapper, Nick Jonas, Nickelback, OneRepublic, Rihanna, The Glitch Mob, Pusha T, Ryan Adams, Cypress Hill, Corey Taylor, Nikki Sixx, Fred Durst, DJ Ashba, Pete Wentz, Questlove, El-P, Killer Mike, Garbage, Hayley Williams, Nile Rodgers, Smash Mouth, Bryan Adams, Duff McKagan,Timbaland, Avril Lavigne, Stromzy i wielu innych wykonawców.



Linkin Park In The End

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.

Chester Bennington w latach 2013-15 był wokalistą Stone Temple Pilots. W składzie tej formacji zastąpił Scotta Weilanda, który w grudniu 2015 r. zmarł na skutek przypadkowego przedawkowania narkotyków.

Wokalista miał też swój działający od 2005 roku poboczny projekt Dead By Sunrise. Grupa dorobiła się debiutanckiej płyty "Out of Ashes" (2009).

Bennington współpracował też z m.in. Z-Trip, Young Buckiem, DJ Lethalem oraz Carlosem Santaną (zaśpiewał w coverze "Riders on the Storm" The Doors na płycie "Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics of All Time").