Cheryl i Liam Payne rozstali się. "Wciąż mamy dla siebie wiele miłości"

Gwiazdorska para, która była ze sobą ponad dwa lata, zakończyła swój związek. O decyzji wokalistka i wokalista poinformowali fanów za pośrednictwem Twittera.

Liam Payne i Cheryl byli ze sobą ponad dwa lata /John Phillips /Getty Images

"Cheryl i ja z wielkim smutkiem informujemy, ze rozstaliśmy się. To była dla nas ciężka decyzja. Wciąż mamy dla siebie wiele miłość jako rodzina. Bear jest naszym światem i pragniemy o uszanowanie naszej prywatności dopóki nie odnajdziemy naszych dróg" - czytamy na Twitterze Payne'a. Podobna wiadomość pojawiła się tez na koncie Cheryl.



Gwiazdorska para spotykała się od 2016 roku, a poznała się już sześć lat wcześniej, kiedy to Liam Payne próbował swoich sił w programie "X Factor", gdzie wokalistka pełniła funkcję jurorki. Początkowo związek budził mnóstwo kontrowersji zwłaszcza wśród fanek piosenkarza, które twierdziły, że starsza o 10 lat partnerka jest złą partią dla wokalisty.

W marcu 2017 roku na świat przyszedł wspólny syn pary - Bear Grey Payne.

Ostatnie miesiące to ciągle spekulacje na temat tego, czy związek muzyków przetrwa. Brytyjskie media donosiły, że para nie była widziana publicznie od kilku miesięcy.



Sugerowano m.in., że były członek One Direction zaczął romansować z Ritą Orą, z którą nagrał piosenkę "For You" do filmu "Nowe oblicze Greya". Tym plotkom zaprzeczał sam wokalista. Również Ora dementowała doniesienia, stwierdzając, że darzy szacunkiem Cheryl.



"Wyobraź sobie, że jesteś w takiej sytuacji. Starałam się szanować Cheryl. Byłam bardzo profesjonalna, tak jak zresztą Liam. Mieliśmy jeden cel - promować singel i to zrobiliśmy" - tłumaczyła "Evening Standard".

Do rozstania Payne’a i Cheryl doszło oficjalnie dzień po świętowaniu 35. urodzin przez wokalistkę.