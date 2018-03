Chemia z nowym wokalistą. Kto zastąpił Mariusza Dybę?

Raptem rok trwała współpraca rockowej grupy Chemia z Mariuszem Dybą, laureatem ostatniej edycji "Idola".

Założycielem grupy Chemia jest gitarzysta Wojciech Balczun, od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes Kolei Ukraińskich, wcześniej prezes PKP Cargo i prezes rady nadzorczej Polskich Lini Lotniczych LOT.

Pierwszym wokalistą rockowej formacji był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

Teraz okazuje się, że zespół ponownie nawiązał współpracę z Drapałą.

"W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z Wojtkiem. Nie widzieliśmy się od kilkunastu miesięcy, od momentu, kiedy odszedłem z zespołu Chemia. Po tak długim czasie przyszedł czas, aby oczyścić atmosferę, pogadać, wyjaśnić. To było bardzo pozytywne spotkanie. Zapytał, co myślę o ewentualnym powrocie do współpracy. Puścił kilka nagrań instrumentalnych z prób, opowiedział o zespole... a we mnie - no cóż, stara miłość nie rdzewieje, zaczęło się tlić" - mówi ze śmiechem Łukasz Drapała.

"Spotkaliśmy się z zespołem, okazało się, że jesteśmy zgodni praktycznie we wszystkich wnioskach, w których dojrzewaliśmy przez okres rozłąki. Żaden z nas nie był aniołkiem, ale potrafiliśmy to zrozumieć. Straciłem wszelkie wątpliwości. Trzeba zacząć robić nową płytę, trzeba pograć, trzeba znowu ruszyć w świat. Trzeba, bo jest chęć i serce. Tak jak czułem, że odszedłem w dobrym momencie, tak teraz czuję, że wracam we właściwym" - podkreśla stary-nowy wokalista grupy Chemia.

Jesienią tego roku ma się pojawić nowy album Chemii nagrany już z Drapałą, który nadal będzie pracował ze swoim zespołem Chevy.



Pierwszy koncert po powrocie odbędzie się 18 maja w Hybrydach w Warszawie. Poza znanymi utworami mają się pojawić nowe nagrania.



