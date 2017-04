Chemia z finalistą "Idola": "Mega promocja" w USA

Rockowa grupa Chemia z nowym wokalistą, finalistą "Idola" Mariuszem Dybą w składzie na przełomie kwietnia i maja zaprezentuje się w USA na dwóch dużych imprezach branży muzycznej.

Mariusz Dyba (Chemia) ma szansę wygrać "Idola" /AKPA

Założycielem grupy Chemia jest gitarzysta Wojciech Balczun, od czerwca 2016 r. prezes Kolei Ukraińskich.

Pierwszym wokalistą rockowej formacji był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Na początku października 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Od końca 2016 r. nowym wokalistą jest Mariusz "Mario" Dyba. Macieja Mąkę (nadal będzie współpracował z Chemią, bardziej jako producent) w składzie zastąpił Maciej Papalski z zespołu Antyradio Coverband.

Mariusz Dyba ma na koncie występy w "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", a teraz pojawił się w nowym "Idolu", gdzie znalazł się w gronie ośmiu finalistów. Po pierwszym programie na żywo głosami telewidzów przeszedł do kolejnego odcinka.

Już z Dybą w składzie Chemia nagrała teledysk do utworu "Grey", którym zamyka promocję płyty "Let Me". Formacja szykuje też już premierowy materiał, który wg planów, ukaże się jeszcze w tym roku.



Po zakończeniu kwietniowej trasy po Polsce grupa wybiera się do Kalifornii, gdzie zaprezentuje się na dwóch dużych imprezach branżowych: Musexpo 2017 i Worldwide Radio Summit. Potwierdzony jest występ 1 maja w S.I.R. Studios Hollywood - w ramach showcase na Musexpo. To tam pierwsze poważne kontakty zawierali m.in. Katy Perry, Jessie J czy LMFAO.



"Kochani, kolejny raz wracamy z Chemią do Los Angeles i Hollywood!!! Tym razem zagramy tam pełne showcase'y poparte mega promocją. Specjalnie dla nas przylatuje do LA Marc LaFrance, który zaprosił poważnych gości z amerykańskiej branży muzycznej. Mogę tylko powiedzieć, że nowa Chemia wywołała bardzo pozytywne reakcje! Kolejne super szczegóły wkrótce..." - ogłosił Wojtek Balczun na Facebooku.

Wspomniany Mac LaFrance to współpracownik m.in. Mötley Crüe, Annihilator, The Cult i Davida Lee Rotha, który pomagał zespołowi przy płycie "The One Inside".