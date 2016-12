Chemia po zmianach

Nowym wokalistą rockowej grupy Chemia został Mariusz Dyba. W zmienionym składzie zespół pracuje już nad premierowym materiałem.

Chemia z nowym wokalistą /fot. Gabriela Wójtowicz /materiały promocyjne

Założycielem grupy Chemia jest gitarzysta Wojciech Balczun, od czerwca prezes Kolei Ukraińskich.

Pierwszym wokalistą rockowej formacji był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Na początku października tego roku pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Teraz zespół ogłosił, że nowym wokalistą został Mariusz "Mario" Dyba.



"Tym samym mamy w Chemii komplet, mamy siłę twórczą i chęć zagrania jak największej ilości koncertów w jak najkrótszym czasie. Jesteśmy przekonani, że stara-nowa Chemia przypadnie wam do gustu. My intensywnie pracujemy nad nowym materiałem i nie możemy się doczekać zagrania nowych numerów na żywo. Do usłyszenia i zobaczenia. Kochamy was!" - czytamy w komunikacie od zespołu.

Macieja Mąkę (nadal będzie współpracował z Chemią, bardziej jako producent) w składzie zastąpił Maciej Papalski z zespołu Antyradio Coverband.



