​Charlotte Gainsbourg wraca po 7 latach z nowym albumem

Charlotte Gainsbourg ogłosiła, że jej nowy album ukaże się 19 listopada. Będzie to pierwsze od siedmiu lat wydawnictwo francuskiej wokalistki i aktorki.

"Rest", bo taki tytuł nosi zapowiedziana płyta Charlotte Gainsbourg, ukaże się 19 listopada.

Nad jej produkcją czuwał SebastiAn, natomiast singel tytułowy wyprodukował Guy Manuel de Homem-Christo z Daft Punk.

Ponadto córka Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin do współpracy zaprosiła również m.in. Paula McCartneya, Owena Palletta i Connana Mockasina.

Posłuchaj utworu "Rest":

Wideo Charlotte Gainsbourg - Rest (Official Audio)

Tracklista "Rest":



1 "Ring-a-Ring O’ Roses"

2 "Lying With You"

3 "Kate"

4 "Deadly Valentine"

5 "I’m a Lie"

6 "Rest"

7 "Sylvia Says"

8 "Songbird in a Cage"

9 "Dans Vos Airs"

10 "Les Crocodiles"

11 "Les Oxalis".