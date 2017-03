Charlie Sheen: Lady Gaga oferowała mi nagi taniec w teledysku

Popularny aktor w rozmowie z radiem KIIS 106,5 FM opowiedział o odważnej propozycji, którą złożyła mu Lady Gaga.

Charlie Sheen był gościem audycji "The Kyle and Jackie O Show". W programie opowiedział o propozycji wspólnego teledysku z Lady Gagą.



Według słów gwiazdora osoba z menedżmentu wokalistki zadzwoniła do niego i zaproponowała mu zrobienie klipu tylko dla dorosłych.

"Lady Gaga chce zrobić pierwszy teledysk XXX dla MTV. Będzie striptizerką w barze, a jedyną osobą, dla której zatańczy będzie Charlie Sheen" - wspominał rozmowę Sheen, dodając, że za chwilę w słuchawce usłyszał głos piosenkarki.

Gwiazda wytłumaczyła aktorowi, że w teledysku pojawiłaby się również Britney Spears i Lindsay Lohan. "Będę zupełnie naga, jesteś na to gotów?" - miała powiedzieć Gaga.

Sheen przyznał, że rozmawiał jeszcze chwilę z wokalistką, a następnie ich rozmowa dobiegła końca. Od tej pory piosenkarka nie próbowała skontaktować się z aktorem. Teledysk nie został natomiast nigdy zrealizowany.



Warto wspomnieć, że obie gwiazdy w filmie "Maczeta zabija" z 2013 roku.

W przeszłości Charlie Sheen pojawił się m.in. w teledyskach Chaina Swangaza, duetu Dimitri Vegas & Like Mike oraz grupy Irontom.



Wideo