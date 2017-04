Charlie Puth przyciąga uwagę ("Attention")

Już ponad 2,3 mln odsłon ma najnowszy teledysk Charliego Putha - "Attention".

Charlie Puth cieszy się powodzeniem wśród fanek /fot. Tibrina Hobson /Getty Images

Ostatnich kilkanaście miesięcy było dla Charliego Putha jak marzenie. 25-letni Amerykanin mógł się cieszyć ogromnym sukcesem singla "See You Again" wykonywanego razem z raperem Wizem Khalifą w filmie "Szybcy i wściekli 7" (ponad 2,6 miliardów odsłon!) oraz debiutancką solową płytą "Nine Track Mind".

Reklama

Teraz wokalista prezentuje nowy singel "Attention", który jest pierwszym zwiastunem nadchodzącego albumu.

Piosenka została napisana i wyprodukowana przez samego Charliego Putha i balansuje między jego ulubionymi gatunkami - popem i r'n'b.

Specjalna premiera singla dla fanów odbyła się w tak zwanym Attention Roomie, który jest wspólnym przedsięwzięciem Artist Partner Group (APG), Atlantic Records i serwisu Spotify. W dużym skrócie to coś pomiędzy wystawą multimedialną a klubem muzycznym. The Attention Room znajduje się w Los Angeles, przy 8017 Melrose Avenue. Otwarty będzie do 30 kwietnia 2017 roku.

Główną atrakcją jest tunel wypełniony LED-owymi światłami, wizualizacjami, a doświadczeniom wzrokowym towarzyszy muzyka, właśnie singel "Attention". Wizualizacje mają odtwarzać reakcję mózgu na doświadczenie muzyki Charliego.

Plotkarskie media donoszą, że "Attention" może być o aktorce, wokalistce i modelce Belli Thorne, byłej dziewczynie wokalisty.