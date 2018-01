Charlie Puth: Nowa płyta "Voicenotes" w maju

Zapowiadana singlem "Attention" płyta "Attention" amerykańskiego wokalisty Charliego Putha będzie miała premierę 11 maja.

Charlie Puth na okładce płyty "Voicenotes" /

Ostatnich kilkanaście miesięcy było dla Charliego Putha jak marzenie. 26-letni Amerykanin mógł się cieszyć ogromnym sukcesem singla "See You Again" wykonywanego razem z raperem Wizem Khalifą w filmie "Szybcy i wściekli 7" (ponad 3,3 miliardów odsłon!) oraz debiutancką solową płytą "Nine Track Mind".

Clip Wiz Khalifa, Charlie Puth See You Again [Furious 7 Soundtrack]

Charlie Puth ma do tej pory na koncie trzy nominacje do Grammy, nagrody Billboardu, MTV oraz Teen Choice Awards.

Zapowiedzią nowego materiału jest singel "Attention" (ponad 676 mln odsłon), balansujący między ulubionymi gatunkami wokalisty i kompozytora - popem i r'n'b.

Plotkarskie media donosiły, że "Attention" może być o aktorce, wokalistce i modelce Belli Thorne, byłej dziewczynie Charliego.

Clip Charlie Puth Attention

Pierwotnie album "Voicenotes" miał ukazać się 19 stycznia, ale na kilkanaście dni przed premierą ogłoszono, że ostatecznie trafi on do sprzedaży 11 maja.



Na nowej płycie znajdą się też m.in. kolejny singel "How Long" oraz nastrojowy utwór "If You Leave Me Now" nagrany z grupą Boyz II Men.