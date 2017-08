Charli XCX zdradziła, kto wystąpiłby w żeńskiej wersji "Boys"

Teledysk do utworu "Boys" cieszy się sporą popularnością, a jego współtwórczyni opowiedziała, które kobiety z branży rozrywkowej dostałyby propozycję zagrania w alternatywnej wersji.

Charli XCX zdradziła, kto wystąpiłby w alternatywnej wersji "Boys" /Ian Gavan /Getty Images

24-letnia Charli XCX pracuje obecnie nad swoim trzecim albumem, który ma ukazać się w 2018 roku. Kolejną zapowiedzią materiału po singlu "After The Afterparty" był numer "Boys".

Reklama

Do piosenki powstał również wyjątkowy teledysk w reżyserii samej Charli. Piosenkarka, która naprawdę nazywa się Charlotte Aitchison, zaprosiła do współpracy ponad 60 różnych artystów. Gościnnie wystąpili w nim między innymi: Stormzy, Charlie Puth, Joe Jonas, Diplo, Mark Ronson, The Fat Jew, Brendon Urie, Will.i.am, Mac DeMarco, Riz Ahmed, Tinie Tempah, Vance Joy, Wiz Khalifa, One OK Rock i wielu innych.



"To najfajniejszy teledysk, jaki kiedykolwiek nakręciłam! Chcę podziękować wszystkim chłopakom, którzy przy nim pracowali, za to, że doskonale oddali mój pomysł i byli nim autentycznie podekscytowani. Dodam tylko, że żaden z nich nie ucierpiał na planie" - tak pracę nad klipem wspomina wokalistka.

Na Twitterze Brytyjka zdradziła, które artystki pojawiłby się w żeńskiej wersji "Boys". Byłyby to: MO, Dua Lipa, Tove Lo, Camila Cabello, ALMA, Sky Ferreira, Rita Ora, Grimes, Starrah, Zara Larrson, Kyary Pamyu Pamyu, Selena Gomez, Carly Rae Jepsen, oraz Kylie, jednak Charli nie sprecyzowała, o jaką Kylie jej chodzi (Jenner czy Minogue), chociaż w rozmowie z Interią wokalistka przyznała, że jest ogromną fanką amerykańskiej modelki i celebrytki.



Klip "Boys" do tej pory obejrzano ponad 11 milionów razy.